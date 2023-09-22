Із початком церковного новоліття 1 вересня ПЦУ перейшла на новоюліанський календар. Унаслідок цього, як відомо, дати нерухомих свят, постів, загальниць, дні вшанування пам’яті святих відзначатимуть на 13 днів раніше.

Наприклад, 1 (а не 14) жовтня відзначатимемо Покрову Пресвятої Богородиці, Введення у храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада, 24 листопада вшановуватимемо св. вмч. Катерину, 4 грудня — св. вмч. Варвару, 6 грудня — святителя Миколая Чудотворця, Різдвяний піст триватиме вже з 15 листопада по 24 грудня, а Різдво Христове святкуватимемо 25 грудня.

Щодо наступних постів, зазначимо: Великий піст триватиме з 18 березня по 4 травня. Пасха в 2024 році припадає на 5 травня, і ця дата буде спільною і для тих, хто дотримується юліанського календаря, і для тих, хто перейшов на новоюліанський. Адже календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних Православних Церков.

А от Петрів піст у 2024 році не буде загальним, бо Святу П’ятидесятницю святкуватимемо 23 червня, а день святих першоверховних апостолів Петра й Павла — вже 29 червня. Отож визначеного періоду посту, який мав би розпочатися за тиждень після дня Святої Трійці, наступного року не існуватиме. Але ті, хто бажатиме тримати Петрів піст, за прикладом інших Помісних Церков, зможуть узяти для посту період після свята — з 1 по 5 липня.

Водночас Помісний Собор зберіг за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий (юліанський) календар. Календарна реформа буде проходити без примусу, спокійно й розважливо, даючи всім можливість прийняти необхідні зміни поступово й усвідомлено, наголошують у ПЦУ.

Ольга ВОЛИНСЬКА.