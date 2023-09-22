Відтепер у «Дії» стали доступними ще чотири нові соціальні послуги для сімей з дітьми, для отримання яких раніше потрібно було звертатися до органів соцзахисту населення та подавати документи особисто, повідомляють у Мінцифри. Тепер це можна робити онлайн, оскільки інформація з реєстру підтягується автоматично.

Оформити можна такі види допомоги від держави:

✔ при усиновленні дитини (https://diia.gov.ua/services/dopomoga-priusinovlenni-ditini) — для батьків, які всиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

✔ на дітей, хворих на тяжкі захворювання (https://diia.gov.ua/services/dopomogalyudini-yaka-doglyadayeza-hvoroyu-ditinoyu), яким не встановлено інвалідність;

✔ особам інвалідністю з дитинства та дітям із інвалідністю (https://diia.gov.ua/services/dopomoga-lyudinizinvalidnistyu-z-ditinstvatadityam-z-invalidnistyu), яка призначається на весь час інвалідності;

✔ на дитину одинокій матері або батьку (https://diia.gov.ua/services/dopomogana-ditinu-odinokij-materiabo-batku) — для одиноких усиновлювачів чи одиноких матерів або батьків, які не перебувають у шлюбі.

Для подання заяви потрібно:

✔ авторизуватися на порталі «Дія» (https://diia.gov.ua/);

✔ перейти в меню «Послуги» — «Заява на призначення допомоги»;

✔ заповнити відомості форми для заяви та декларації;

✔ перевірити сформовані заяву та декларацію;

✔ підписати заяву електронним підписом чи «Дія. Підпис».

Заява надійде до органу соцзахисту населення, а повідомлення про результат її розгляду — в особистий кабінет заявника в «Дії» чи на вказану ним електронну пошту.