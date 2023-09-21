Супчик виходить яскравий і ситний, попри те, що він без м’яса. Ще й із доступних продуктів.

1 середній цукіні (кабачок)

3 середні картоплини

1 середня цибулина

2 зубчики часнику

олія

200 мл вершків (10%)

1 плавлений сирок

0,5 чайної ложки солі (або за смаком)

дрібка чорного меленого перцю

Часникові грінки:

1 багет (половина батона)

1 чайна ложка сушеного часнику

0,5 чайної ложки паприки

2 столові ложки олії

сіль (за смаком

Цибулину нарізати дрібними кубиками. Часник посікти. Цукіні (разом зі шкіркою, для красивого кольору) та картоплю нарізати невеликими кубиками. У товстостінну каструлю, де варитимете суп, налити олію, розігріти. Викласти цибулю та часник, смажити до легкої золотавості. Додати картоплю, смажити разом на середньому вогні 2 хв. Слідом — цукіні, смажити 3 хв.

Влити 200—250 мл води, накрити кришкою, тушкувати близько 15 хв. до м’якості картоплі. Подрібнити овочі блендером. Додати сіль, перець. Влити вершки, додати тертий сирок. За необхідності долити ще трохи води. Повернути на вогонь, готувати до закипання. Одразу зняти з вогню.

Для сухариків нарізати багет шматочками (батон — кубиками). У невеликий пакет викласти спеції: сіль, паприку, сушений часник і олію, перемішати. Викласти в пакет хліб, потрусити ретельно, щоб кожен шматочок покрився спеціями. Перекласти сухарики на деко. Поставити в розігріту до 150 градусів духовку на 10—20 хв., підсушити до золотавості. Подавати суп із сухариками.