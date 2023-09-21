1. Підстригання верхівок. Багато виноградарів-початківців шкодують «стригти» великі гілки й тільки злегка підрізають верхні пагони. Пам’ятайте: щорічно необхідно видаляти з куща, що плодоносить, 50—90 відсотків приросту.

2. Не тих пагонів. Щороку восени потрібно видаляти всі пагони, які відплодоносили, а також тонкі, незрілі й ті, що загущують. Усе, що у вас має залишитися після обрізування, — штамб із кількома рукавами (товстими пагонами) та тонкими пагонами, що виросли на них у поточному році.

3. Пеньок на пагонах. При обрізуванні винограду залишати пеньок завдовжки близько 1 см потрібно лише на зрілих пагонах. Однорічну лозу слід видаляти повністю, інакше на залишеному «хвостику» може з’явитися гнилизна.

4. Невідповідний час. Найбільш вдала пора для обрізування винограду — пізня осінь.

5. Пасинки. Грубої помилки припускаються ті, хто залишає на кущах пасинки.