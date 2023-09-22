Однією з причин цього явища може бути нестача фосфору. В такому разі листя червоніє поступово, починаючи з нижньої частини. Може спостерігатись передчасне опадання листя, недостиглих плодів. Таку грушу підживлюють фосфорними добривами, найкраще — амофосом.

Ще одна причина — перезволоження ґрунту, через що порушується дихання коренів. Таке явище спостерігається на грушах, які ростуть у низинах, в місцях близького залягання ґрунтових вод, при застоюванні води після рясних поливів. Якщо є така можливість, пересадіть дерево в інше місце. Або ж відведіть від дерева кілька канавок.

Червоніти листя на груші може і при несумісності підщепи та прищепи. У такому випадку зарадити дереву майже неможливо. На майбутнє купуйте саджанці лише в перевірених продавців.

Неправильна посадка дерева, зокрема заглиблення саджанця, також може спровокувати почервоніння листя. Коренева шийка має розташовуватись на рівні ґрунту. «Примусити почервоніти» грушу може також велика кількість вапна в посадковій ямі.

Якщо почервоніння спостерігається у вигляді плям, це може сигналізувати про ураження дерева кліщем або попелицею. Найефективніше діють проти шкідника хімічні препарати (Актара, Фуфанон, Інта-вір та інші), але не варто відкидати й народні методи обробки — настої чистотілу, гірчиці, кульбаби.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.