Ніжний сливовий соус із ароматом аджики. Для м’яса, рибки та й просто на бутерброд із ковбаскою — насолода!

1 кг слив

5—6 солодких червоних перчин

3 гострих червоних перчини

2 головки часнику

2 столові ложки цукру

1 чайна ложка солі

15 г приправи хмелі-сунелі

У каструлі скип’ятити воду, викласти сливи. Довести до кипіння (шкірочка на сливах має луснути). Відкинути на друшляк. Перець почистити від насіння. Нарізати довільно. Часник і перець перекрутити на м’ясорубці.

Сливи перетерти крізь сито, має вийти ніжне пюре. Викласти сливи та перець із часником у каструлю. Додати цукор, сіль, хмелі-сунелі, перемішати. Поставити на повільний вогонь, помішуючи, довести до кипіння. Варити 20 хв.

Гарячим розкласти в стерилізовані банки. Закрити під ключ, укутати до охолодження. Зберігати в погребі.