Житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначають з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону та розраховують:

на неопалювальний сезон — із 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний — із 1 жовтня по 30 квітня.

На опалювальний період 2023—2024 років розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі (без звернення громадян) для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії був нульовим, роз’яснюють у ПФУ. Тобто таким громадянам додатково звертатися за виплатою не потрібно.

Під час розрахунку житлової субсидії з жовтня цього року враховують доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії враховують у розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.

Для призначення житлової субсидії в 2023 році на тверде та рідке пічне побутове паливо заяву та декларацію подають до кінця календарного року.