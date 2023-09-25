Якщо під час роботи на дачі або підняття важкої сумки у вас раптом прострілило поперек, найімовірніше це — напад радикуліту. «Порадниця» розібралася, чому виникає, кому загрожує та як лікується ця поширена недуга.

СЛАБКЕ МІСЦЕ — ПОПЕРЕК

— Радикуліт (радикулопатія) — це запальне захворювання, що зачіпає нервові корінці спинного мозку, — пояснює лікар-невролог вищої категорії Наталія ГОМОНЕНКО. — Зазвичай воно проявляється прострілювальним болем уздовж уражених нервових волокон, порушенням больової та температурної чутливості, руховими розладами.

Залежно від місця запалення виділяють різні форми радикуліту: шийний, шийно-плечовий, грудний, попереково-крижовий. Але найбільш поширені болі саме в попереку (з віддачею в сідницю, стегно, гомілку й навіть у стопу). Больові відчуття при цьому посилюються при русі (нахилах, ходьбі) та супроводжуються відчуттями оніміння й поколювання шкіри, «повзання мурашок».

Радикуліт буває гострим і хронічним. Гострий характеризується раптовим і дуже сильним болем, який обмежує рухливість людини. При переході в хронічну стадію захворювання нагадує про себе періодичними загостреннями.

ОСНОВНОЮ ПРИЧИНОЮ Є ОСТЕОХОНДРОЗ

За словами лікарки, радикуліт може виникнути й у досить молодих людей, але все ж таки з віком ризик його розвитку значно підвищується. Це пов’язано з тим, що основною причиною запалення нервових корінців найчастіше є остеохондроз хребта, а таке захворювання — вікове.

При остеохондрозі міжхребцеві хрящові диски втрачають еластичність, через що відстань між ними зменшується та підвищується ризик утиску пучків нервових волокон, що відходять від спинного мозку.

Причинами розвитку радикуліту також можуть стати травми, пухлини, патології внутрішніх органів, інфекційні захворювання, грижі міжхребцевих дисків. Відіграє роль і спадковий фактор. Спровокувати напад радикуліту можуть підняття важких речей, переохолодження, наявність зайвої ваги, тривале перебування в незручній позі й навіть просто різкий незграбний рух.

Тож у групі ризику — професійні спортсмени, дачники, люди, що займаються фізичною працею чи, навпаки, ведуть малорухливий спосіб життя.

ЛІКУВАТИ ЗАХВОРЮВАННЯ ПОТРІБНО КОМПЛЕКСНО

— Діагноз «радикуліт» ставлять на основі скарг пацієнта, мануальних і неврологічних тестів, застосовують також рентгенографію, УЗД, методи комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, — розповідає Наталія Гомоненко. — Лікування радикуліту залежить від тяжкості симптомів. Гострий напад вимагає суворого постільного режиму на один-два дні (причому необхідний зручний жорсткий матрац), прийому протизапальних і болезаспокійливих засобів.

Коли гострий період минає, важливо пройти комплексну терапію, призначену лікарем. Зазвичай вона включає прийом лікарських препаратів, застосування протизапальних гелів, фізіопроцедури (ультразвук, електрофорез тощо), курс масажу, лікувальну фізкультуру. Хороший ефект при лікуванні радикуліту дає й застосування народних засобів — переважно це мазі, розтирання та компреси на основі лікарських рослин.

В особливо тяжких випадках, при яскраво вираженій клінічній картині або у разі наявності стійкого больового синдрому, потрібне хірургічне втручання.

ПРИ ПРОФІЛАКТИЦІ ДОПОМОЖУТЬ ЖОРСТКИЙ МАТРАЦ І ПЛАВАННЯ

Для того, щоб біль і напади радикуліту турбували якомога рідше, необхідно займатися профілактикою захворювання:

не запускати остеохондроз, інфекційні та застудні захворювання;

стежити за поставою;

уникати переохолодження, тривалого перебування в незручній позі, різких рухів, підйому важких речей;

спати на ортопедичному або просто досить жорсткому матраці (всупереч поширеній думці, на м’якому ліжку спина повноцінно не відпочиває);

регулярно робити лікувальну гімнастику та комплекс вправ на розтягування, займатися плаванням, йогою, приймати контрастний душ;

нормалізувати раціон, зменшивши вживання борошняних виробів, солодощів, жирного м’яса та м’ясних бульйонів, алкоголю, кави, копченостей, спецій.

Ірина КАДЧЕНКО.