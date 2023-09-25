1. Усі сорти зберігаються однаково. Невірно, картопля ранніх сортів долежує лише до листопаду. У першу чергу споживайте саме її.

2. Можна зберігати бульби низької якості. Надгризена шкідниками, уражена хворобами та порізана картопля не перезимує, не витрачайте час. Перед закладанням у погріб ретельно переберіть усі бульби та виберіть тільки якісні екземпляри.

3. Картоплю можна зберігати з усіма овочами. Насправді добре зберігати тільки разом із буряком.

4. Зберігається в будь-якому місці. Теж хибна думка. Будьте особливо уважні, якщо зберігаєте картоплю на балконі або лоджії — не залишайте мішки неприкритими.

5. Не можна перебирати картоплю в сховищі взимку. Ще як можна! Роблячи це під час зберігання, ви вчасно рятуєтеся від гнилих бульб, що здатні зіпсувати весь урожай.