Вдалий бісквіт для рулетів — не ламається, легко згортається.

Бісквіт (на деко 30х40 см):

5 яєць (С1)

120 г цукру

100 г борошна

0,5 чайної ложки розпушувача

дрібка солі

40 мл молока

50 мл олії

2 чайні ложки ванільного цукру

Крем:

350 г густої жирної сметани

60 г цукрової пудри

1 чайна ложка ванільного цукру

ягоди

Білки відділити від жовтків. Білки з сіллю збити міксером на пишну пінку. Поступово всипати трохи більше половини цукру. Збити на високій швидкості на стійку піну. До жовтків всипати цукор, що залишився, ваніль. На високій швидкості міксера збити на світлу масу. З’єднати білки та жовтки, обережно перемішати ложкою, щоб зберегти пишність.

Борошно змішати з розпушувачем, поступово всипати до яєць, перемішати. Окремо змішати тепле молоко та олію, додати до молочної маси 2 столові ложки тіста, вимісити до однорідності. Додати молочну масу до тіста, добре перемішати. Бісквітне тісто вилити на застелене пергаментом деко, розрівняти. Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці 25 хв. до золотавості. Дати охолонути. Зняти з пергаменту. Ножем підрівняти по краях.

Для крему сметану (вона має бути густою), цукор і ваніль збити недовго на пишний крем. Викласти на бісквіт, розрівняти, не доходячи до одного з країв близько 2 см. Викласти ягоди. За допомогою пергаменту згорнути рулет.

Загорнути десерт у пергамент, покласти в холодильник на 2 год. Перед подачею притрусити цукровою пудрою.