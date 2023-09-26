НБУ презентував сайт із фінансової грамотності «Гаразд» (https://harazd.bank.gov.ua/). Завдяки цій безкоштовній онлайн-платформі можна здобути достатній рівень фінансових знань.

На сайті є реальні рішення, що можуть знадобитися в повсякденному житті: від алгоритму дій щодо оформлення депозиту чи кредиту до порад із планування власного бюджету та фінансового виховання дітей.

Сайт складається із шести розділів: «Гроші», «Фінансове планування», «Депозити», «Кредити», «Шахрайство» і «Страхування». А також має 170 статей. Кількість публікацій і рубрик зростатиме, запевняють у Нацбанку.

Дізнатися більше можна за посиланням: https://harazd.bank.gov.ua/tests/test/general-test