Якісно утеплити вхідні двері в будинку можна просто, швидко та без відчутних витрат. Для стандартних дверей розміром 200×90 см потрібні відрізи дерматину та ватину (кожний завдовжки 210 см), лист поролону завтовшки 2 см та доступний набір інструментів. Бонусом стане хороша звукоізоляція.

Інструменти: ножиці, ніж, меблеві цвяхи, молоток та/або степлер.

1. На підготовчому етапі знімаємо накладні елементи замка, ручок і вічка, що виступають. Відрізаємо поролон точно за розміром дверного полотна, а дерматин і ватин кроїмо із запасом по 3—6 см з кожного боку.

2. Із залишку дерматину нарізаємо 4 смуги завширшки 10 см: дві завдовжки 210 см і дві — 100 см. Спочатку на 2—3 цвяхи наживляємо довгі смуги, потім короткі так, щоб їхні краї перекривали двері на 1—1,5 см.

3. Смугу, яка закриває петлі, притискаємо до кожного стержня по черзі й за контуром надрізаємо ножем. Вийдуть «віконця» з відкритими в бік дверної коробки стулками.

4. По периметру дверей прибиваємо рейки 30×3 мм з ДВП або фанери так, щоб вийшов притвор із випуском 5—10 мм. З боку петель рейки кріпимо впритул до стержнів.

5. Кріпимо до полотна поролон і зверху обтягуємо двома шарами ватину.

6. Спочатку прибиваємо дерматин на верх дверей, рухаючись від центру вправо та вліво, потім те саме проробляємо знизу, натягуючи матеріал.

7. Бічні сторони дверей обтягуємо, рухаючись від середини вгору та вниз.

8. Із залишків поролону та ватину скручуємо валик і вкладаємо його під смужку дерматину зверху. Підгинаючи її краї та натягуючи матеріал, прибиваємо валик меблевими цвяхами до дверей, рухаючись від центру до країв. Кінці валика ховаємо під загини смужки.

9. Аналогічно утеплюємо нижню та бічні сторони дверей. У результаті в кутах повинні утворитися акуратні загини під кутом 45 градусів. Наприкінці ставимо на місце накладні деталі вічка, ручок і замка.