Вони стануть чудовим доповненням до других страв, а також підійдуть для приготування борщів, соусів і піци.

На 7 банок по 1 л:

4,5 кг дрібних томатів

3,5 кг томатів для заливки

5 столових ложок солі

6 столових ложок цукру

4 лаврові листки

5 горошин духмяного перцю

Для приготування використовуватимемо два види помідорів. У цілому вигляді беремо маленькі плоди, обов’язково пружні — ідеально підходять помідори сорту Сливка. Для томатного соку — червоні плоди будь-якого сорту, дуже стиглі, соковиті, м’які та з тонкою шкіркою.

З маленьких помідорів зняти шкірочку. Великі помідори перекрутити на м’ясорубці. Додати до томатного пюре сіль, цукор, спеції. Довести до кипіння, прокип’ятити 2–3 хв.

Далі порціями (по 6–8 штук) закладати в киплячий томатний сік очищені помідори. Як кипіння відновиться, варити порцію томатів при помірному кипінні 1 хв. Перекласти ложкою в стерилізовані банки, прикривши кришками. Так підготувати всі томати. Після цього томатний сік прокип’ятити 2 хв. Залити помідори в банках киплячим соком.

Закрити під ключ. Перевернути, укутати. Зберігати в темному прохолодному місці.