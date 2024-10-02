Вони стануть чудовим доповненням до других страв, а також підійдуть для приготування борщів, соусів і піци.
На 7 банок по 1 л:
- 4,5 кг дрібних томатів
- 3,5 кг томатів для заливки
- 5 столових ложок солі
- 6 столових ложок цукру
- 4 лаврові листки
- 5 горошин духмяного перцю
Для приготування використовуватимемо два види помідорів. У цілому вигляді беремо маленькі плоди, обов’язково пружні — ідеально підходять помідори сорту Сливка. Для томатного соку — червоні плоди будь-якого сорту, дуже стиглі, соковиті, м’які та з тонкою шкіркою.
З маленьких помідорів зняти шкірочку. Великі помідори перекрутити на м’ясорубці. Додати до томатного пюре сіль, цукор, спеції. Довести до кипіння, прокип’ятити 2–3 хв.
Далі порціями (по 6–8 штук) закладати в киплячий томатний сік очищені помідори. Як кипіння відновиться, варити порцію томатів при помірному кипінні 1 хв. Перекласти ложкою в стерилізовані банки, прикривши кришками. Так підготувати всі томати. Після цього томатний сік прокип’ятити 2 хв. Залити помідори в банках киплячим соком.
Закрити під ключ. Перевернути, укутати. Зберігати в темному прохолодному місці.
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