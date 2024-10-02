Серцево-судинні захворювання офіційно визнані основною причиною смертності в усьому світі. Але є й хороша новина — більшість із них можна попередити грамотною профілактикою та здоровим способом життя. Як це зробити, «Порадниці» розповіла лікар-кардіолог Лілія МАЙОРОВА.

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

— Найпоширеніші серцево-судинні захворювання — це гіпертонія (у народі — «підвищений тиск») та ішемічна хвороба, яка може проявлятися нападоподібними болями в серці, порушенням ритму, серцевою недостатністю. Непоодинокі випадки й ускладнень після застуди чи ковіду у вигляді міокардиту — запалення серцевого м’яза.

На формування ішемічної хвороби серця та гіпертонії здебільшого впливають генетична схильність, неправильне харчування (зловживання жирною та солоною їжею, кондитерськими виробами, фастфудом), малорухливий спосіб життя, хронічні стреси та куріння. Загалом серцево-судинні захворювання зараз «помолодшали» — якщо раніше їх виявляли в пацієнтів після 40–45 років, то зараз нерідко діагностуються й у 25-річних.

Спровокувати загострення серцевих недуг здатні стрес, метеозалежність і нехтування лікуванням, тобто недотримання всіх рекомендацій лікаря.

ЯКІ СИМПТОМИ МАЮТЬ НАСТОРОЖИТИ

При гіпертонічній хворобі це насамперед — підвищені показники артеріального тиску, головний біль, запаморочення, погіршення гостроти зору. Про проблеми із серцево-судинною системою свідчить також виникнення дискомфорту в ділянці серця та задишки при звичному для вас фізичному навантаженні — прогулянці пішки, підйомі сходами, ранковій зарядці. Варто терміново звернутися до лікаря, якщо з’явилися відчуття прискореного серцебиття, перебої серцевої діяльності, стискаючий біль за грудиною, набряклість нижніх кінцівок.

Щоб виявити причину проблеми та поставити правильний діагноз, пацієнту треба виміряти артеріальний тиск, зробити електрокардіограму (ЕКГ), УЗД серця (ЕхоКГ), здати загальні аналізи крові та сечі, аналіз крові на глюкозу та рівень холестерину.

Найбільш ефективним є лікування захворювань на ранніх стадіях, тому для своєчасного виявлення кардіопатології необхідно щорічно здавати загальноклінічні аналізи та робити ЕКГ навіть без скарг на самопочуття.

ДІЄТА ДЛЯ НЬОГО

Якщо хочете зберегти серце та судини здоровими, ваш раціон повинен складатися з різноманітних продуктів переважно рослинного, а не тваринного походження. Так, за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, половину добової калорійності їжі мають становити крупи й макаронні вироби (з твердих сортів пшениці), хліб (з борошна грубого помелу), картопля — їх вживання слід розподілити протягом дня на кілька прийомів. Крім того, намагайтеся вживати за добу не менше 400 г різноманітних овочів (крім картоплі) та фруктів, бажано свіжих, вирощених у нашому регіоні та відповідно сезону.

Також рекомендовані молоко та кисломолочні продукти з низьким вмістом жиру. Жирні сорти м’яса замініть куркою, індичкою, морською рибою, бобовими. Від сала, в якому багато холестерину, краще відмовитись. Замість жирів тваринного походження вживайте рослинні олії, найбільш корисні — оливкова та лляна. Загалом намагайтеся готувати їжу на парі, варити чи тушкувати, а не смажити.

Людям з кардіальною патологією протипоказана й велика кількість «швидких» вуглеводів, тому обмежуйте в раціоні цукор, солодкі напої, цукерки, печиво, тістечка, білий хліб і випічку. Крім того, зведіть до мінімуму вживання солі.

Дуже корисні для серця й багаті на калій курага, горіхи, родзинки, мед, але без побоювання вживати ці продукти можна лише тим, хто не страждає на цукровий діабет.

НЕ ЗАЙМАЙТЕСЬ САМОЛІКУВАННЯМ

Великою проблемою при лікуванні серцево-судинних захворювань є те, що понад 30 відсотків пацієнтів із власної ініціативи припиняють прийом призначених лікарем медикаментозних препаратів, які часто треба приймати довічно. Аргументи при цьому такі: «я вже почуваюся набагато краще», «боюся, що в мене виникне залежність», «після прийому цих таблеток інші ліки вже не допоможуть». Це велика й небезпечна помилка. Адже сучасні гіпотензивні препарати не тільки знижують артеріальний тиск, а й перешкоджають подальшому розвитку серцевої недостатності. Ліки дають зворотний хід сформованим хронічним ускладненням гіпертонії, тобто втручаються у патологічні процеси, що виникають в організмі при підвищеному тиску. Тому постійний прийом препаратів необхідний для попередження таких грізних ускладнень, як інфаркт міокарда, тромбоемболія тощо. Їх відсутність — головний доказ адекватно підібраної фахівцем терапії.

ЩО З КАВОЮ?

Дуже поширене запитання кардіологу: чи можна людям із кардіальною патологією вживати каву? Так, у невеликих кількостях (одна чашка неміцного натурального напою на день) кава не протипоказана. Категорично не можна пити каву лише під час загострень захворювання — підвищеного артеріального тиску, порушення серцевого ритму тощо.

Але зловживання міцною кавою може спровокувати появу проблем із серцем навіть у здорових людей. До того ж вона здатна виводити електроліти, зокрема, іони кальцію, що може призвести до розм’якшення кісткової тканини (остеопорозу) та підвищеного ризику переломів.

Ірина КАДЧЕНКО.