Більшість лабораторних досліджень включені в Програму медичних гарантій і є безоплатними за електронним направленням лікаря, стверджують у НСЗУ. Зокрема для ветеранів і ветеранок у всіх закладах, які мають договір із Національною службою здоров’я України.

Окремого пакета медичних послуг з аналізів у Програмі медичних гарантій не передбачено, оскільки майже кожен із 44 пакетів ПМГ-2024 включає певний перелік лабораторних обстежень — відповідно до специфіки надання медичної допомоги.

Так, при зверненні до свого сімейного лікаря ветеран чи ветеранка може розраховувати на такі безоплатні аналізи в межах пакета «Первинна медична допомога»:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (еритроцити, гемоглобін, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, базофіли, еозинофіли, сегментоядерні нейтрофіли, паличкоядерні нейтрофіли, лімфоцити, моноцити);

загальний аналіз сечі (колір, прозорість, реакція (pH), відносна щільність, білок, глюкоза, еритроцити, лейкоцити, епітеліальні клітини, циліндри, солі, бактерії, ацетон (кетонові тіла);

глюкоза в цільній крові;

холестерин загальний;

* швидкі тести:

на вагітність;

на тропонін;

на ВІЛ;

на вірусні гепатити В і С;

на антиген SARS-CoV-2 тощо.

У разі потреби інших лабораторних досліджень сімейний лікар сформує відповідне електронне направлення, і ветеран зможе їх здати у закладах, які мають договір із НСЗУ на пакет послуг «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах». За наявності направлення в межах зазначеного пакета медпослуг безоплатно гарантовані такі аналізи:

розгорнутий клінічний і біохімічний аналізи крові;

морфологічне дослідження клітин крові;

група крові та резус-фактор;

ліпідний профіль;

ревматологічні та гострофазові показники;

коагуляційний гемостаз;

низка вітамінів (А, В6, В9, В12, Д, Е);

глікозильований гемоглобін;

17-КС сечі;

кал на приховану кров і гельмінти;

дослідження спинномозкової рідини;

онкологічні маркери;

молекулярно-генетичні дослідження (для діагностики: гепатиту В і С, туберкульозу, новоутворень тощо);

вимірювання триптази крові;

низка бактеріологічних досліджень (бакпосів з вуха, носа, на стафілокок тощо);

імунологічні дослідження для виявлення інфекційних і неінфекційних захворювань;

цитологія;

гістологія;

низка гормональних аналізів (Т3, Т4, ТТГ, інсулін тощо).

Повний перелік лабораторних досліджень, які передбачені пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах», дивіться на сайті НСЗУ, п.27: https://cutt.ly/Wexk82pP.

Під час лікування в умовах стаціонару (планово чи екстрено) необхідні аналізи ветерану чи ветеранці будуть проведені також безоплатно. Окреме направлення на аналізи не потрібне, оскільки такі обстеження входять у безоплатний пакет послуг «Стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій».

Крім того, пакетами «Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах» та «Хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару одного дня» передбачено проведення таких аналізів:

розгорнутий клінічний аналіз крові;

біохімічний аналіз крові;

коагуляційний гемостаз;

глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

С-реактивний білок;

дослідження спинномозкової рідини;

тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;

загальний аналіз сечі;

бактеріологічні та гістологічні дослідження;

цитологічні та патоморфологічні дослідження;

інші лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів.

Специфічні аналізи передбачені в пакетах Програми медичних гарантій з лікування онкологічних захворювань, туберкульозу, ВІЛ та ін.

Знайти найближчий заклад, в якому за направленням лікаря безоплатно можна пройти лабораторні дослідження, а також дізнатися його графік роботи та контактну інформацію можна, скориставшись дашбордом «Електронна карта місць надання послуг за Програмою медичних гарантій» https://cutt.ly/Xexf9xVp. Або ж зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, оператор надасть відповідну інформацію.