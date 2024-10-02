Більшість лабораторних досліджень включені в Програму медичних гарантій і є безоплатними за електронним направленням лікаря, стверджують у НСЗУ. Зокрема для ветеранів і ветеранок у всіх закладах, які мають договір із Національною службою здоров’я України.
Окремого пакета медичних послуг з аналізів у Програмі медичних гарантій не передбачено, оскільки майже кожен із 44 пакетів ПМГ-2024 включає певний перелік лабораторних обстежень — відповідно до специфіки надання медичної допомоги.
Так, при зверненні до свого сімейного лікаря ветеран чи ветеранка може розраховувати на такі безоплатні аналізи в межах пакета «Первинна медична допомога»:
- загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (еритроцити, гемоглобін, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, базофіли, еозинофіли, сегментоядерні нейтрофіли, паличкоядерні нейтрофіли, лімфоцити, моноцити);
- загальний аналіз сечі (колір, прозорість, реакція (pH), відносна щільність, білок, глюкоза, еритроцити, лейкоцити, епітеліальні клітини, циліндри, солі, бактерії, ацетон (кетонові тіла);
- глюкоза в цільній крові;
- холестерин загальний;
* швидкі тести:
- на вагітність;
- на тропонін;
- на ВІЛ;
- на вірусні гепатити В і С;
- на антиген SARS-CoV-2 тощо.
У разі потреби інших лабораторних досліджень сімейний лікар сформує відповідне електронне направлення, і ветеран зможе їх здати у закладах, які мають договір із НСЗУ на пакет послуг «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах». За наявності направлення в межах зазначеного пакета медпослуг безоплатно гарантовані такі аналізи:
- розгорнутий клінічний і біохімічний аналізи крові;
- морфологічне дослідження клітин крові;
- група крові та резус-фактор;
- ліпідний профіль;
- ревматологічні та гострофазові показники;
- коагуляційний гемостаз;
- низка вітамінів (А, В6, В9, В12, Д, Е);
- глікозильований гемоглобін;
- 17-КС сечі;
- кал на приховану кров і гельмінти;
- дослідження спинномозкової рідини;
- онкологічні маркери;
- молекулярно-генетичні дослідження (для діагностики: гепатиту В і С, туберкульозу, новоутворень тощо);
- вимірювання триптази крові;
- низка бактеріологічних досліджень (бакпосів з вуха, носа, на стафілокок тощо);
- імунологічні дослідження для виявлення інфекційних і неінфекційних захворювань;
- цитологія;
- гістологія;
- низка гормональних аналізів (Т3, Т4, ТТГ, інсулін тощо).
Повний перелік лабораторних досліджень, які передбачені пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах», дивіться на сайті НСЗУ, п.27: https://cutt.ly/Wexk82pP.
Під час лікування в умовах стаціонару (планово чи екстрено) необхідні аналізи ветерану чи ветеранці будуть проведені також безоплатно. Окреме направлення на аналізи не потрібне, оскільки такі обстеження входять у безоплатний пакет послуг «Стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій».
Крім того, пакетами «Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах» та «Хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару одного дня» передбачено проведення таких аналізів:
- розгорнутий клінічний аналіз крові;
- біохімічний аналіз крові;
- коагуляційний гемостаз;
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
- С-реактивний білок;
- дослідження спинномозкової рідини;
- тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;
- загальний аналіз сечі;
- бактеріологічні та гістологічні дослідження;
- цитологічні та патоморфологічні дослідження;
- інші лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів.
Специфічні аналізи передбачені в пакетах Програми медичних гарантій з лікування онкологічних захворювань, туберкульозу, ВІЛ та ін.
Знайти найближчий заклад, в якому за направленням лікаря безоплатно можна пройти лабораторні дослідження, а також дізнатися його графік роботи та контактну інформацію можна, скориставшись дашбордом «Електронна карта місць надання послуг за Програмою медичних гарантій» https://cutt.ly/Xexf9xVp. Або ж зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, оператор надасть відповідну інформацію.
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