Дуже подобається робити домашній кисломолочний сир із пряженого молока через його приємний колір і кремові нотки у смаку. Сир виходить не кислий, ніжний і не сухий (я їм без сметани, хоча в магазинний зазвичай додаю).

1 л кефіру

1 л пряженого молока

Вилити молоко в каструлю, поставити на вогонь і довести до кипіння — аж до піни, яка піднімається. Влити в кипляче молоко кефір, одразу зняти каструлю з вогню. Розмішати кефір у молоці, щоб рівномірно розподілився. Закрити щільно кришкою та залишити до охолодження.

Коли охолоне, в каструлі буде чітко видно сир і сироватку. Друшляк вистелити марлею у 3 шари, вилити вміст каструлі в друшляк. Встановити його над іншою каструлею. У марлі залишиться сир. Далі можна зв’язати марлю у вузлик і підвісити сир, щоб стікала сироватка. Або добре обгорнути сир марлею, залишити в друшляку, але зверху покласти вантаж.

З такої кількості інгредієнтів виходить близько 340–350 г сиру. Вага залежить від жирності продуктів. Беру в магазині кефір 3,2 відсотки жирності, а молоко пряжене — 4 відсотки.

Сир смачний і сам по собі, та ще кращий — у поєднанні з вареним згущеним молоком.

Євгенія ЖУРАВЕЛЬ. м. Ковель.