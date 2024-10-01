Журавлина — ягода здоров’я, скарбниця поживних, вітамінних і лікувальних речовин. Росте вона серед боліт. Її дрібні листочки зберігають зелений колір протягом усього року. (Радше сказати: замість старих пожовклих або поруділих швидко з’являються молоді, так само, як і в барвінку). Цвіте у травні–червні. Червоні ягоди журавлини достигають восени. Безцінний скарб заготовляють у вересні–жовтні. Побутує легенда, що це журавлі, які відлітають у вирій, залишають на згадку про себе ягоди журавлини.

Виявляється, журавлину можна збирати і рано навесні, щойно розтане сніг. Узимку під сніговим покривом, та ще й коли сильні морози, ці ягоди майже не втрачають своїх смакових і лікувальних властивостей.

Журавлину зберігають у власному соку (пересипають цукром 1:1), готують джеми, варення, сиропи, сушать, заморожують… Найцінніші, звісно, свіжі плоди.

ГАРЯЧИЙ ЧАЙ

із варенням журавлини, як профілактичний засіб, запобігає застуді, грипу. А в разі захворювання на ці недуги — лікує їх.

А при підвищеній температурі, застуді слід їсти якомога більше ягід журавлини, пити журавлинний сік.

Якщо у вас малокрів’я, щодня потрібно з’їдати 100–150 г свіжих чи заморожених, але не холодних, ягід журавлини, або пити сік із них — 200–250 мл (норма для дорослого).

ГНІЙНІ РАНИ

Свіжим соком журавлини двічі на добу промивають гнійні рани. Він призупиняє розвиток і поширення шкідливих інфекційних бактерій.

ЗАПАЛЕННЯ НИРОК, СЕЧОВОГО МІХУРА

3 ст.л. подрібнених зелених листочків журавлини (заготовляють будь-якої пори року) звечора засипати в термос і залити 650-700 мл окропу. Настояти мінімум 8 год. Уранці процідити. Випити протягом дня за 4–5 разів.

ЗМЕНШУЄ ПОТЯГ ДО АЛКОГОЛЮ

Міцний чай з листя журавлини (ст.л. сировини на 200 мл окропу) зменшує потяг до алкоголю, посилює потенцію. Такі порції пити 2–3 рази на день.

ДОДАСТЬ АПЕТИТУ

Уранці натщесерце випити малими ковтками 150–200 мл теплої води. Потім з’їсти 15–20 ягід журавлини.

ВІТАМІННИЙ УЗВАР

100 г (за вагою) сушених ягід журавлини на 3 л води. Денну норму споживання встановлюють індивідуально.

КИСЛОТНІСТЬ ЩЛУНКОВОГО СОКУ

Журавлина здатна її підвищувати. За потреби достатньо з’їсти 75–100 г ягід (денна норма).

ПІДВИЩЕНИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК

Ягоди журавлини його нормалізують. Можна їсти разом із ягодами калини — 1:1. Денну норму споживання встановлюють індивідуально.

ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

журавлина корисна, оскільки знижує рівень цукру в крові.

ДО КВАШЕНОЇ КАПУСТИ

додають ягоди журавлини. Корисно, і смак неповторний!

ДЛЯ КРАСИ

Увечері перед сном свіжим журавлинним соком змащують жирну шкіру обличчя. Через 30 хв. змивають теплою водою. Процедуру приймають тричі на тиждень. Достатньо 20 процедур.

Застереження! Ягоди журавлини не можна споживати при гострих захворюваннях нирок, сечового міхура, виразці шлунка чи дванадцятипалої кишки.

Тарас ЛЕХМАН, м. Червоноград.