ХТО МОЖЕ РОЗРАХОВУВАТИ

Якщо особи зі складу домогосподарства сплачують за комунальні послуги більше, ніж визначений для них обов’язковий платіж, то їм надають субсидію. Згідно з постановою Уряду №409, визначено нормативи, за якими громадяни України можуть отримати субсидії на оплату ЖКП. Платіж розраховують індивідуально для кожного домогосподарства і залежить він від середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Також мають значення майновий стан домогосподарства і норми споживання. Адже за електроенергію, спожиту понад встановлений норматив, родина сплачуватиме за власний кошт.

При призначенні субсидії враховують доходи всіх осіб, які зареєстровані та/або задекларовані в житловому приміщенні. Однак, подаючи заяву, не забудьте зазначити, хто фактично проживає в квартирі/будинку. Якщо на день звернення хтось із родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства, і тоді його доходи не враховуватимуть.

РОЗМІР ВИПЛАТИ

Розмір субсидії — це різниця між вартістю всіх комунальних послуг з урахуванням соціального нормативу та розміром обов’язкового платежу. Щоб визначити обов’язковий платіж, треба середньомісячний сукупний дохід домогосподарства помножити на обов’язковий відсоток платежу.

Обов’язковий відсоток платежу також обчислюють за формулою. Для цього середньомісячний сукупний дохід ділять на кількість членів родини та визначають дохід на одну особу.

Потім ділять на розмір прожиткового мінімуму (із 1 січня 2024 р. — 2920 грн). Результат ділять на 2 (базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії), затим множать на 15 відсотків (базова норма плати за послуги; і така норма діє лише на період воєнного стану і місяць після його скасування, потім це буде 20 відсотків).

КУДИ ЗВЕРНУТИСЬ

Наразі діє спрощений механізм звернення за житловою субсидією, без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації. Заявник може подати спрощене звернення, а заяву та декларацію оформить ПФУ на підставі наявної в офіційних реєстрах інформації.

Подати спрощене звернення для призначення субсидії (або заяву та декларацію, якщо вирішили подати повний пакет документів) можна:

поштою або особисто в одному з сервісних центрів ПФУ;

через портал електронних послуг (обрати опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу») або мобільний додаток ПФУ;

через портал «Дія» (ввівши в пошуку «Заява на субсидію»);

у ЦНАП;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Для заповнення заяви треба мати кваліфікований електронний підпис (КЕП), отримати який можна в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів.

ПОТРІБНА ДЛЯ ЗАЯВИ ІНФОРМАЦІЯ

Це мають бути:

відомості про членів родини, котрі проживають у приміщенні;

адреса проживання, за якою мають нараховувати субсидію;

тип субсидії (ЖКП чи тверде паливо);

реквізити рахунку у форматі ІВАN, на який мають зараховуватись субсидії в разі призначення.

Під час заповнення заяви виберіть зручний спосіб комунікації: телефон, електронна пошта; засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг; електронним повідомленням через вебпортал електронних послуг ПФУ та/або мобільний додаток ПФУ.

Про рішення вам повідомлять обраним у заяві способом.

У Мінсоцполітики зазначають, що спрощеним механізмом варто користуватися тим, хто претендує на субсидію за загальною логікою її надання.

Якщо ж у вас є якісь особливі обставини, що мають враховувати при наданні субсидії, то рекомендують звернутися з повним пакетом документів: заява, декларація та підтвердні документи окремих обставин життя, на які, згідно із законодавством, може зважати Пенсійний фонд при прийнятті рішення.

ЩО РОБИТИ В РАЗІ ВІДМОВИ

Маєте 14 днів, щоб доповнити або виправити дані з офіційних джерел інформації, якщо знайшли помилку у власних документах. Після перевірки оновлених документів ПФУ може призначити субсидію.

Про нове рішення повідомлять додатково.

Довідково: для більшості громадян, які отримували житлову субсидію під час опалювального сезону, ПФУ самостійно розрахує розмір на неопалювальний сезон (із 1 травня по 30 вересня). Додатково звертатися не потрібно.

Але якщо отримували субсидію і хочете внести зміни в інформацію про родину чи майновий стан, необхідно звернутися до органів ПФУ із відповідними документами.

Також до ПФУ треба звернутися, якщо одночасно відповідаєте всім зазначеним критеріям.

Важливо, що одним із критеріїв перепризначення житлової субсидії є відсутність заборгованості за ЖКП.