Час від часу в певних регіонах України, особливо в Києві, тимчасово погіршується стан повітря. Як у таких випадках діяти, щоб зменшити можливий негативний вплив на самопочуття від забруднення повітря, розповідає лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, кандидат медичних наук Отто СТОЙКА.

Насамперед потрібно зволожувати повітря — це може бути зволожувач повітря, а якщо такого немає, то потрібно зробити вологе прибирання. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його варто на максимум. Також не треба провітрювати квартиру.

До покращення ситуації та захисту здоров’я рекомендовано зачинити вікна, мінімізувати перебування на вулиці. За необхідності на вулицю можна виходити, коли рівень забруднення знизиться до «жовтого» показника, а також орієнтуватись за власними відчуттями.

Якщо ж вам таки потрібно вийти на вулицю, то варто одягнути маску, перед тим зволоживши її, і робити це періодично. Використання простої маски мало чим допоможе, але якщо її періодично зволожувати простою водою, то вона затримуватиме шкідливі частинки.

Раджу одягати головні убори, адже волосся просочується більше, ніж інші частини тіла, але, найголовніше, щоб смог менше потрапляв у дихальні шляхи.

Також не варто займатись спортом на відкритому повітрі.

По можливості пийте більше рідини. Воду в таких випадках краще пити бутильовану. Раджу також їсти більше овочів і фруктів — це допоможе в зниженні інтоксикації. Уживайте трав’яні чаї.

Особливу увагу треба приділяти безпеці дітей, адже вони більш вразливі — їхня дихальна система працює гірше, ніж у дорослих. Немовлятам корисно накривати вологою легкою тканиною ліжечко, де вони сплять, щоб зовні не потрапляло забруднене повітря. Коли малюк на грудному вигодовуванні, то небезпека трішечки менша, але якщо на змішаному харчуванні, то варто стежити за водним балансом і давати бутильовану воду.

Мої особливі поради курцям, яким варто обмежити своє куріння. Бо якраз вони і вдихають схожий за властивостями дим, але щоденно і в набагато більшій концентрації, ніж з повітря. Хто має багаторічну залежність, замініть сигарети на нікотинзамісні препарати, що продаються в аптеці: жувальні гумки, ротовий спрей або льодяники з нікотином. Принаймні, набагато зменшите шкоду для легень і організму, адже в них не потраплятиме сигаретний дим.