Щоб мати високі врожаї наступного сезону, восени одночасно з перекопуванням ґрунт підживлюють. На жаль, часи, коли «моя баба нічого не підживлювала і не кропила, і все росло», минули. Земля віддячує лише тим, хто вкладається в неї і ставиться з пошаною.

Перш ніж вносити добрива, ділянку очищують від рослинних решток, сміття та опалого листя. Підживлюють як органічними, так і мінеральними добривами. Процес розкладу органіки в осінню пору відбувається повільно. Це дозволяє активним біологічним організмам ефективно використовувати поживні речовини та виробляти гумус, який підвищує родючість ґрунту.

ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА

Перегній протягом зими віддаватиме землі поживні речовини. Вносять у середньому відро на кв.м раз на 3–4 роки та відразу прикопують на глибину не більше 40 см. При перекопуванні пристовбурних кіл плодових дерев вносять 4–5 кг.

Компост ще називають «чорним золотом». Містить значну кількість азоту, фосфору, калію, мікроелементи, підвищує рівень гумусу в ґрунті та поліпшує його структуру. Для приготування компосту згодиться подрібнена трава, сухе листя, торф та інша органіка, що швидко перегниває. Достигає маса близько року. Така пожива має тривалий період розпаду, завдяки чому родючість ґрунту зберігається довго. Вносять близько відра на кв.м площі.

Торф містить багато органіки, добре втримує вологу, підкислює ґрунт. Азоту в ньому у кілька разів більше, калію — в 2–3 рази менше, а фосфору приблизно стільки ж, як і в гної. Чим більше торф розклався, тим вища його цінність як добрива. Зазвичай вносять 2–3 відра на кв.м ділянки.

Попіл –– фактично універсальне добриво, яке містить усі необхідні для рослин поживні речовини, крім азоту. Особливо багатий на калій (надто ж попіл зі стебел соняшника). Як і решту органіки, вносять під перекопування раз на 3–4 роки. На кв.м дають 3–4 кг золи.

Курячий послід. Висококонцентроване добриво, тож якщо користуватися невміло, можна «спалити» рослини. Під зиму краще використовувати сухий послід, який вносять у кількості 200–300 г на кв.м.

Тирса. Годиться для розпушування щільних ґрунтів і добре утримує вологу. Розкладаючись, стає хорошою поживою для хробаків. Вносять близько відра на кв.м.

Сидерати. Висівають з метою підвищення родючості ґрунту. Коли виростуть у довжину близько 10 см, їх скошують і перекопують землю.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Калійні. Деякі з них містять хлор (хлористий калій тощо), і їх застосовують лише восени, аби за зиму негативний вплив хлору нейтралізувався. У середньому вносять 20–40 г калійних добрив на кв.м.

Фосфорні добрива. Найпопулярніше — суперфосфат, вносять 40–60 г на кв.м. Для осінніх підживлень чудово підійдуть і комплекси — нітрофоска, нітроамофоска та інші. А от чисті азотні добрива під осінь зазвичай не вносять.

Важливо! Точні норми внесення добрив залежать від складу ґрунту, кліматичних умов та інших факторів. Тож конкретну норму можна визначити, лише зробивши аналіз ґрунту та врахувавши інші чинники.

Іван СИМАКОВ, садівник.