Джем із помідорів — справжній делікатес для гурманів, що має вишуканий, дуже яскравий і насичений смак. А намащувати його можна на млинці та булочки, подавати до сиру, також смакуватиме як соус до м’яса чи риби, запечених овочів.

На 350 г варення:

500 г помідорів сорту Сливка

250 г цукру

1 середній лимон

2 гілочки фіолетового базиліку

З помідорів зняти шкірочку, видалити плодоніжку, нарізати середніми кубиками. Викласти в каструлю з товстим дном. Вичавити сік лимона, натерти цедру, всипати цукор, додати листочки базиліку. Перемішати, залишити на 1 год., щоб пустили сік. Довести на вогні до кипіння. Варити з моменту закипання 20 хв. Дати охолонути. Знову довести до кипіння, варити 20 хв. Дати охолонути. Повторити ще раз, довівши варення до бажаної консистенції. Розлити по баночках, закрити під ключ, укутати та дати охолонути. Зберігати в холодильнику чи погребі.

Радимо розкладати томатний джем у маленькі баночки, щоб відкрити та за один-два рази з’їсти.