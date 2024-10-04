Ще минулого року українці, котрі мешкають в Україні, отримали можливість усиновлювати дітей, евакуйованих за кордон із закладів цілодобового перебування.

Ухвалені нещодавно Урядом зміни до порядку тимчасової евакуації (постанова КМУ №546 від 01.06.2023) вдосконалюють механізм повернення дітей в Україну. Зокрема, пріоритетним є повернення в сімейні форми виховання, інформує Мінсоцполітики.

ХТО МОЖЕ ЦЕ ЗРОБИТИ

Усиновлювачами можуть стати громадяни України, зокрема зі статусом ВПО, котрі постійно проживають на підконтрольній Україні території, крім територій, наближених до зони бойових дій.

Не можуть бути усиновлювачами іноземці, а також українці, які тимчасово або постійно проживають за кордоном або на окупованій території.

ЯКІ ПЕРШІ КРОКИ

Родина або людина, яка планує усиновлення, проходить стандартні етапи, передбачені для кандидатів в усиновлювачі: подає заяву і пакет документів, проходить навчання, отримує довідку про навчання.

ДЕ ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ

Такі дані мають служби у справах дітей обласних і Київської міської державної адміністрацій та Державна служба України у справах дітей.

Після отримання інформації про дитину кандидат/ка отримує направлення на знайомство.

Із документами дитини, зокрема медичними, кандидатів знайомить працівник обласної служби у справах дітей або Державної служби України у справах дітей.

ОСОБИСТЕ ЗНАЙОМСТВО З ДИТИНОЮ

На початку може відбутися онлайн-знайомство — за згодою кандидатів в усиновлювачі.

Особисте знайомство в країні тимчасового перебування дитини є обов’язковим. Якщо один з подружжя обмежений у праві виїзду за кордон, він знайомиться з дитиною онлайн, а до дитини їде другий з подружжя.

ПОВЕРНЕННЯ ДО УКРАЇНИ

Кандидат/ка в усиновлювачі оформлює опіку/піклування над дитиною, і дитина влаштовується до родини ще до рішення суду. Проходити додаткове навчання не потрібно.

Опіку встановлюють на 3 місяці і за потреби продовжують до винесення рішення суду. Упродовж перших трьох місяців кандидати в усиновлювачі мають подати до суду заяву про усиновлення.

Висновок про стан здоров’я дитини, фізичний і розумовий розвиток може бути оформлений після її повернення в Україну.