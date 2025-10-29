Маємо чималу латку землі, однак проблема в тому, що це глина. Підкажіть, як її покращити? Часто рекомендують вносити пісок. А як саме, в якій кількості? Можливо, є й інші способи поліпшити такі ділянки. Також просимо підказки, які рослини більш-менш миряться з глинистими ґрунтами? Будемо вдячні за відповідь.

Оксана ГАРКУША. Полтавська обл.

Ваше запитання дуже на часі, адже саме восени чудова нагода поліпшити структуру важкого глинистого ґрунту, зробити його пухким, поліпшити водо- та повітропроникність. Глинистий ґрунт має свої особливості: він щільний, повільно пропускає воду та повітря, але при цьому добре утримує вологу і поживні речовини. Скільки часу потрібно для поліпшення таких ділянок? Не чекайте успіху відразу, адже це процес поступовий і може тривати кілька сезонів.

Додавання піску. Пісок робить ґрунт більш легким і повітропроникним, тож допоможе забезпечити кореням доступ до повітря та вологи. Важливо використовувати саме крупнозернистий пісок. Дрібний, особливо той, що містить багато мулу, може, навпаки, зацементувати ґрунт і зробити ще щільнішим.

Вносять пісок рівномірно, перекопуючи з верхнім шаром ґрунту на глибину приблизно 20–25 см (на повний багнет лопати), щоб усі компоненти добре перемішалися. Норма внесення залежить від складу ґрунту, однак у середньому для досягнення ефекту знадобиться близько 10–30 кг піску на кв.м ділянки. Найкращий спосіб визначити необхідну кількість — зробити аналіз ґрунту.

Важливо! Посипання піску зверху без перекопування не дасть бажаного результату, оскільки він залишиться на поверхні і не покращить структуру ґрунту на потрібній глибині. Не варто також вносити велику кількість піску одразу. Краще робити це поступово, розділяючи процес на кілька сезонів. Найкраще вносити пісок разом з органічними добривами, такими як компост або перегній. Оптимальне співвідношення — по 1–2 відра піску й органіки на кв.м площі.

Органічні добрива. Не лише розпушують ґрунт, роблять його більш структурованим, а й насичують поживними речовинами. Їх рівномірно розподіляють по поверхні землі та загортають на глибину 15–20 см. Це може бути компост, перегній, скошена трава тощо. Мінімальна норма внесення — відро органіки на кожен кв.м. Найкращий результат досягається при щорічному внесенні піску та органіки протягом 3–5 років. Це дозволить сформувати родючий шар товщиною 15–20 см. Зарадить також торф, особливо низинний, що добре розкладається: він значно покращує структуру ґрунту. Його можна додавати разом з компостом.

Мульча. Сприяє аерації ґрунту, допоможе запобігти пересиханню та зменшить кількість бур’янів. Це може бути листяний опад, хвоя, скошена трава, тирса, солома або сіно. Перед застосуванням тирси необхідно замочити її в розчині сечовини. Це потрібно для того, щоб вона не засвоювала з ґрунту азот. 200 г сечовини розводять в 10 л води. Цієї кількості достатньо на 3 відра тирси. Щоб поліпшити структуру ґрунту, відро тирси розподіляють по кв.м землі. Ділянку перекопують.

Сидерати. Це рослини, які висівають для подальшого заорювання в ґрунт. Посадка сидератів щороку поступово поліпшить якість глинистого ґрунту, зробить його більш повітро- та водопроникним. Їхня коренева система розпушує землю, а зелена маса збагачує її органікою. Висаджувати сидерати слід щороку. Це можуть бути овес, гірчиця, люпин, люцерна, жито, конюшина, фацелія та інші. Зелену масу скошують і прикопують.

Інші рослини. Висаджуйте на глинистих ділянках рослини з глибоким і добре розвинутим корінням. Коли вони відмирають, їх органічна маса утворює природний компост.

Дощові хробаки. Додавання черв’яків прискорить процес розкладання органіки в ґрунті. Хробаки прокладають тунелі та природним чином аерують його, а виділення, які вони залишають після себе, є способом компостування ґрунту. Дощові хробаки харчуються органічними рештками. Тож після збору врожаю не прибирайте всі рослинні рештки (звісно, якщо вони не уражені хворобами та шкідниками). Залишені стебла, листя та коріння поступово розкладатимуться, створюючи ідеальне середовище для черв’яків. Щоб хробаки охоче оселилися, потрібно постійно поповнювати «меню» ґрунту. Для їх приваблення також регулярно покривайте ґрунт шаром мульчі з органічних матеріалів. Мульча не лише забезпечує черв’яків їжею, а й утримує вологу. Додавайте в ґрунт компост, перегній, гній або сидерати. Ці компоненти не тільки живлять і розпушують землю, а й є для хробаків основною їжею. Черв’яки дихають через шкіру, тому їм необхідна постійна волога. Тож підтримуйте помірну вологість ґрунту, особливо у спекотну погоду. Не використовуйте хімічні препарати, оскільки вони можуть бути токсичними для черв’яків.

Що висадити на глинистій ділянці

Більшість рослин все ж потребують суглинкових, легких, добре дренованих ґрунтів. Утім, деякі з них ростимуть і на більш важких. Це, зокрема, листові овочі та зелень, цибуля та часник, бобові, капуста, помідори, огірки, перець, хрін. З плодових та ягідних можна висадити яблуню, грушу, малину. З квітів — троянди, півонії, лілійники, флокси, бузок, чорнобривці та інші.

Катерина ОКУНЬ.