Уряд вніс зміни до Національного переліку основних лікарських засобів, інформує МОЗ. Це визначений державою список пріоритетних, клінічно ефективних та економічно доцільних препаратів, який використовується як орієнтир для державних закупівель і реімбурсації.

До переліку внесли ще 27 діючих речовин (та їх комбінацій) у різних дозуваннях. Цього разу у фокусі — серцево-судинні хвороби, ендокринологія та психічне здоров’я. Оновлення переліку розширить можливості для профілактики й лікування найбільш поширених захворювань — насамперед серцево-судинних.

Зміни у списку також узгоджені з підготовкою до програми скринінгів здоровʼя, яка вже з 1 січня 2026 року дасть можливість людям віком від 40 років безоплатно проходити профілактичні медичні огляди.

До оновленого Нацпереліку додали сучасні препарати, необхідні для лікування серцево-судинних, ендокринних і психічних розладів.

Йдеться про нові інгібітори АПФ і блокатори рецепторів ангіотензину (БРА) для контролю тиску, аторвастатин для зниження холестерину, каспофунгін для лікування тяжких грибкових інфекцій, октреотид для пацієнтів з акромегалією та нову дозу оланзапіну для точнішої терапії психотичних і біполярних розладів.

Уже у 2026 році ці лікарські засоби планують включити до програми «Доступні ліки». Під час Національного скринінгу здоров’я лікарі зможуть одразу призначати пацієнтам необхідні препарати, які можна буде отримати безоплатно або з частковою доплатою — за е-рецептом.