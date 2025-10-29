Отже, врожай у теплицях зібрано. Тепер важливо підготувати їх до зими. Тепличний ґрунт з часом накопичує величезну кількість інфекцій та личинок шкідників, які зимують у ньому. А ще — виснажується. Отож аби на майбутнє отримувати щедрі врожаї тепличної городини, цю землю треба регулярно оздоровлювати та збагачувати мікро- й макроелементами. Адже правильна підготовка теплиці восени зменшить кількість роботи навесні. Передусім після збору врожаю слід прибрати з теплиці всі рослинні рештки та сміття. Це допоможе позбутися збудників хвороб і личинок шкідників, які можуть там зимувати.

Знезаражуємо

Існує кілька методів знезараження ґрунту. Зокрема, якщо протягом сезону городина в теплиці була уражена шкідниками та хворобами, верхній шар землі (від 5 до 20 см) знімають і виносять за межі ділянки. Натомість насипають новий родючий ґрунт. Крім того, за високого вмісту в тепличному ґрунті збудників хвороб і шкідників його обробляють інсектицидами, норми внесення яких прописані в настановах. Це може бути, зокрема, мідний купорос (ст.л. порошку розчинити у відрі з водою, просочити розчином ґрунт на глибину 5–7 см під час перекопування), хлорокис міді, бордоська рідина. Активно використовують для знезараження ґрунту від таких хвороб, як фітофтороз, сіра гниль, коренева гниль та інші грибкові та бактеріальні інфекції, хлорне вапно. Найкращий час для обробки — після збору врожаю, восени. Це дозволяє хлору повністю вивітритися з ґрунту до початку нового сезону. Існує 2 способи внесення: сухий (200–400 г на кв.м ґрунту, рівномірно розподіляють по поверхні та неглибоко заробляють граблями) і рідкий (250–400 г на 10 л води, суміш ретельно перемішують і настоюють 2–3 год., потім обережно зливають «освітлений» розчин без осаду та поливають ґрунт, витрачаючи приблизно 1 л на кв.м). Хлорне вапно є агресивною хімічною речовиною. При роботі з ним обов’язково використовують засоби індивідуального захисту. Також важливо брати до уваги, що хлорне вапно може підвищувати кислотність ґрунту, як і звичайне вапно. Тому перед застосуванням бажано визначити pH ґрунту. Зважте на те, що обробки хімічними розчинами здійснюють раз на кілька років. Одночасно з дезінфекцією ґрунту восени зазвичай дезінфікують і всю тепличну споруду.

Також ринок сьогодні пропонує широкий вибір різноманітних біологічних препаратів для боротьби з хворобами та шкідниками. У невеликих спорудах обробку можна зробити за допомогою марганцевокислого калію. Для цього потрібно приготувати його 2-відсотковий розчин, яким проливають перекопаний ґрунт.

Крім того, тепличний ґрунт успішно знезаражується за допомогою сірчаних шашок. Іноді для боротьби з фітопатогенами поверхню ґрунту проливають окропом і накривають плівкою. Також знезаразити ґрунт допоможе посів сидератів, зокрема гірчиці, календули, чорнобривців. У холодний період важливим прийомом є обробка холодом. Тому теплиця взимку повинна бути відкрита навіть у найлютіші морози.

Збагачуємо поживними речовинами

Крім того, восени землю перекопують і вносять органічні добрива. Це може бути перегній чи компост (5–10 кг органіки на кв.м значно покращать структуру ґрунту та наситять його поживними речовинами). Хорошим органічним добривом стане також деревна зола. Зазвичай рекомендується вносити 100–200 г золи на кв.м. Це приблизно 1–2 склянки. Якщо ґрунт у вашій теплиці має підвищену кислотність (нижче 6.0), норму можна збільшити до 300–500 г на кв.м. Зола є відмінним розкислювачем, і її внесення допоможе нейтралізувати кислотність. Якщо ж ґрунт має нейтральну або лужну реакцію (вище 7.0), внесення золи слід обмежити або повністю відмовитися від неї. Рівномірно розсипте золу по поверхні ґрунту та заробіть на глибину 15–20 см. Окрім органічних, восени можна вносити й мінеральні добрива. Це може бути суперфосфат (40–50 г на кв.м площі теплиці) та сірчанокислий калій (10–15 г на кв.м). Часто для осіннього підживлення використовують і комплексні добрива, зокрема, нітроамофоску (азофоску). Це універсальне добриво восени можна вносити в нормі 30–40 г на кв.м. Добрива рівномірно розподіляють по поверхні ґрунту, а потім заробляють на глибину 15–20 см.

Не забувайте також про мульчування (солома, опале листя, тирса), яке збереже вологу.

Для оздоровлення ґрунту в теплиці важливо не тільки вносити добрива, але й дотримуватися сівозміни. Чергування культур допомагає запобігти накопиченню специфічних хвороб і шкідників.

Катерина ОКУНЬ.