Чи потрібно реєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, якщо таке право було зареєстровано до 2013 року, цікавляться наші читачі.

Як відомо, із 1 січня 2013 року в Україні запроваджено нову систему державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та запрацював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Реєстр прав власності на нерухоме майно (в якому державну реєстрацію проводили підприємства БТІ) став архівною складовою частиною новоствореного реєстру, а всі зареєстровані речові права на нерухоме майно, у тому числі права власності, на рівні закону визнані дійсними.

Відтак як у 2013 році, так і наразі в 2025 році власнику, право власності на нерухоме майно якого зареєстровано до 2013 року, не потрібно вчиняти жодних дій для визнання державою його права власності, запевняють у Мін’юсті.

У той же час власник такого нерухомого майна за власним бажанням може звернутися за державною реєстрацією свого права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Така державна реєстрація є безкоштовною.

Для цього потрібно мати документи, що підтверджують набуття такого права. Це можуть бути свідоцтво про право власності на нерухоме майно, договір купівлі–продажу, свідоцтво про право на спадщину або інший документ, що відповідно до законодавства підтверджує набуття права власності на нерухоме майно.

Водночас якщо такі документи втрачено, знищено чи пошкоджено — це не проблема, бо законодавство дозволяє провести державну реєстрацію права власності без таких документів, використовуючи відомості Реєстру прав власності на нерухоме майно чи паперових носіїв інформації підприємств БТІ.

Наступний крок — звернутися до ЦНАП або нотаріуса для проведення державної реєстрації. Звернутися можна до будь-якого ЦНАП чи нотаріуса у межах області, де розташоване нерухоме майно.

Утім, якщо нерухоме майно розташовано в Автономній Республіці Крим, місті Севастополь, Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях, звернутися можна до будь-якого ЦНАП чи нотаріуса в межах території України. До цього переліку з 13 жовтня поточного року також додалася ще й Чернігівська область.

Подати заяву про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно можна також і в електронній формі через портал «Дія» (крім міста Київ, Луганської та Донецької областей).

За результатом звернення власник отримує внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та, якщо подавав у паперовій формі документи, що посвідчують набуття ним права власності, йому повертають відповідні документи.