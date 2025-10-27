«Мій тиск нормальний: 160 на 75», — так часто кажуть, бо нижній — у нормі. Але саме це і є пастка. Коли верхнє число росте, а нижнє залишається звичайним — це називається ізольована систолічна гіпертензія.
Уявіть садовий шланг, який затвердів на сонці. Вода під тиском б’є по його стінках, і він вже не гнеться, а тріскає. Те саме відбувається з артеріями: вони втрачають гнучкість, стають «жорсткими», і серце змушене працювати сильніше.
Норма верхнього тиску — до 130.
Коли він постійно 140 і більше, навіть при «нормальному» нижньому, ризик зростає в рази:
— інсульт — мов блискавка, яка б’є несподівано;
— серцева недостатність — серце ніби мотор, який перегрівається;
— розшарування аорти — як тріщина у старій трубі під високим тиском.
Тривожні сигнали:
— верхній тиск 140+ на постійній основі;
— різниця між верхнім і нижнім понад 60 мм рт.ст. (пульсовий тиск) — серце зношується швидше;
— головний біль, дзвін у вухах, задишка.
Що робити
Добра новина: ізольовану гіпертензію можна приборкати.
Менше солі, більше руху, повноцінний сон — це «змащує шланг» і робить судини більш гнучкими. А правильно підібрані препарати захищають серце і мозок від перевантаження.
Дотримуйтеся 5 простих правил.
- Вимірюйте тиск двічі на день і записуйте.
- Обмежте сіль — не більше чайної ложки на добу.
- Щодня — хоча б 30 хв. ходьби.
- Лягайте спати до 23 год.
- Обговоріть з лікарем комбінацію ліків, яка працює 24 год.: сартани, інгібітори АПФ, антагоністи кальцію, іноді діуретики.
Не ігноруйте верхнє число. Воно може мовчати роками, а потім вдарити зненацька.
А буває й таке: «Мій тиск нормальний: 130 на 95». Звучить звично, правда? Але саме нижнє число — 95 — зовсім не безпечне. Це діастолічний, або нижній тиск. І якщо він підвищений, серце та нирки працюють без відпочинку.
Оптимально, коли нижній тиск тримається у межах 70–80 мм рт.ст. Якщо він постійно 90 і вище — це вже сигнал. Судини перенапружені, серце не розслабляється як слід, а нирки живуть у режимі постійного стресу.
Що може підвищувати тиск, навіть якщо ви робите все правильно:
— знеболювальні з групи НПЗП (ібупрофен, диклофенак, німесулід) — при тривалому прийомі вони затримують рідину та підвищують тиск;
— гормональні контрацептиви та замісна терапія — естрогени можуть впливати на судини;
— кортикостероїди (преднізолон, метилпреднізолон) — використовуються при багатьох хворобах, але підвищують тиск;
— краплі від нежитю із судинозвужувальною дією — навіть кілька днів використання можуть спричинити підвищення тиску.
Що можна зробити
* Харчування. Менше солі, більше овочів і фруктів, риба кілька разів на тиждень, горіхи, бобові, цільнозернові продукти. Це основа, яка реально впливає на тиск.
* Рух. Щодня хоча б пів години швидкої ходьби чи іншої активності. Навіть мінус 5–7 кг ваги дають відчутне полегшення для судин.
* Сон і стрес. Недосипання й тривожність підвищують тиск не гірше за сіль. Висиплятися, робити паузи, дихати глибоко — це теж лікування.
* Алкоголь і куріння. Зменшення алкоголю й відмова від сигарет часто знижують саме діастолічний тиск.
* Лікування. Якщо тиск не вдається контролювати способом життя — існують групи препаратів (діуретики, інгібітори АПФ, блокатори рецепторів ангіотензину, кальцієві антагоністи), які ефективно допомагають знизити нижній тиск. Але підбирає їх тільки лікар.
Пам’ятайте: небезпечно не тільки «140 зверху», а й «90 знизу». Іноді саме нижній показник розповідає про ваше серце більше, ніж верхній.
Руслан ЛИСЯНСЬКИЙ, кардіолог-ендокринолог.
