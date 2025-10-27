«Мій тиск нормальний: 160 на 75», — так часто кажуть, бо нижній — у нормі. Але саме це і є пастка. Коли верхнє число росте, а нижнє залишається звичайним — це називається ізольована систолічна гіпертензія.

Уявіть садовий шланг, який затвердів на сонці. Вода під тиском б’є по його стінках, і він вже не гнеться, а тріскає. Те саме відбувається з артеріями: вони втрачають гнучкість, стають «жорсткими», і серце змушене працювати сильніше.

Норма верхнього тиску — до 130.

Коли він постійно 140 і більше, навіть при «нормальному» нижньому, ризик зростає в рази:

— інсульт — мов блискавка, яка б’є несподівано;

— серцева недостатність — серце ніби мотор, який перегрівається;

— розшарування аорти — як тріщина у старій трубі під високим тиском.

Тривожні сигнали:

— верхній тиск 140+ на постійній основі;

— різниця між верхнім і нижнім понад 60 мм рт.ст. (пульсовий тиск) — серце зношується швидше;

— головний біль, дзвін у вухах, задишка.

Що робити

Добра новина: ізольовану гіпертензію можна приборкати.

Менше солі, більше руху, повноцінний сон — це «змащує шланг» і робить судини більш гнучкими. А правильно підібрані препарати захищають серце і мозок від перевантаження.

Дотримуйтеся 5 простих правил.

Вимірюйте тиск двічі на день і записуйте. Обмежте сіль — не більше чайної ложки на добу. Щодня — хоча б 30 хв. ходьби. Лягайте спати до 23 год. Обговоріть з лікарем комбінацію ліків, яка працює 24 год.: сартани, інгібітори АПФ, антагоністи кальцію, іноді діуретики.

Не ігноруйте верхнє число. Воно може мовчати роками, а потім вдарити зненацька.

А буває й таке: «Мій тиск нормальний: 130 на 95». Звучить звично, правда? Але саме нижнє число — 95 — зовсім не безпечне. Це діастолічний, або нижній тиск. І якщо він підвищений, серце та нирки працюють без відпочинку.

Оптимально, коли нижній тиск тримається у межах 70–80 мм рт.ст. Якщо він постійно 90 і вище — це вже сигнал. Судини перенапружені, серце не розслабляється як слід, а нирки живуть у режимі постійного стресу.

Що може підвищувати тиск, навіть якщо ви робите все правильно:

— знеболювальні з групи НПЗП (ібупрофен, диклофенак, німесулід) — при тривалому прийомі вони затримують рідину та підвищують тиск;

— гормональні контрацептиви та замісна терапія — естрогени можуть впливати на судини;

— кортикостероїди (преднізолон, метилпреднізолон) — використовуються при багатьох хворобах, але підвищують тиск;

— краплі від нежитю із судинозвужувальною дією — навіть кілька днів використання можуть спричинити підвищення тиску.

Що можна зробити

* Харчування. Менше солі, більше овочів і фруктів, риба кілька разів на тиждень, горіхи, бобові, цільнозернові продукти. Це основа, яка реально впливає на тиск.

* Рух. Щодня хоча б пів години швидкої ходьби чи іншої активності. Навіть мінус 5–7 кг ваги дають відчутне полегшення для судин.

* Сон і стрес. Недосипання й тривожність підвищують тиск не гірше за сіль. Висиплятися, робити паузи, дихати глибоко — це теж лікування.

* Алкоголь і куріння. Зменшення алкоголю й відмова від сигарет часто знижують саме діастолічний тиск.

* Лікування. Якщо тиск не вдається контролювати способом життя — існують групи препаратів (діуретики, інгібітори АПФ, блокатори рецепторів ангіотензину, кальцієві антагоністи), які ефективно допомагають знизити нижній тиск. Але підбирає їх тільки лікар.

Пам’ятайте: небезпечно не тільки «140 зверху», а й «90 знизу». Іноді саме нижній показник розповідає про ваше серце більше, ніж верхній.

Руслан ЛИСЯНСЬКИЙ, кардіолог-ендокринолог.