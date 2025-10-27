Основна робота в саду у жовтні — посадка дерев і кущів. Успіх справи залежить не лише від вдало обраної та ретельно підготовленої ділянки, а й від правильного вибору саджанців.

Виберіть сорт

Висаджуєте малину? Передусім визначтеся із сортом, а також типом малини: звичайна чи ремонтантна? Для тривалого збору врожаю посадіть ранні, середньостиглі та пізні сорти. У продажу сьогодні є безколючкові, з ягодами червоного та жовтого кольору, високі та низькі. Та головне — обирайте районовані сорти, адаптовані до вирощування у вашому регіоні. Також слід визначитись, для чого вирощуватимете малину. Якщо для споживання у свіжому вигляді, то сорти обирають із крупними солодкими плодами. Якщо для варення, краще обрати сорти з кислинкою. А якщо для продажу, то передусім слід звернути увагу на транспортабельність плодів. У холодних регіонах — ще й на морозостійкість. Також намагайтесь обирати сорти, стійкі до хвороб, особливо грибкових.

І купуйте малину лише в надійних місцях: у великих розплідниках, спеціалізованих садових центрах або в перевірених фермерських господарствах. Це зменшує ризик придбати хворий саджанець або невідповідний сорт. Осінь (із кінця вересня до кінця жовтня) — найсприятливіший час для посадки малини. Найкраща розсада — із закритою кореневою системою, вона легше приживається.

Увага — на саджанець

Здоровий саджанець — це сильна рослина, яка легко приживеться. Передусім зверніть увагу на корені. Якісний саджанець має добре розвинену, вологу, пружну, мичкувату кореневу систему довжиною 10–15 см без ознак гнилі чи наростів. Неякісний — пошкоджену, засохлу, з підозрілими наростами або слідами гнилі, дуже малою кількістю корінців. Пагонів має бути мінімум 1–2, вони повинні бути міцні, зелені, свіжі, товщиною не менше 8–10 мм біля основи, без ознак шкідників або хвороб. У неякісних саджанців пагони тонкі, сухі, пошкоджені, з тріщинами та плямами. А ось довжина пагонів ролі не відіграє, адже все одно їх потім потрібно буде укорочувати. Стандартні саджанці мають бути одно- або дворічного віку, не підсохлі, з бруньками, що не розпустились, без механічних пошкоджень.

Місце в саду

Малина любить добре освітлені, сонячні ділянки, захищені від сильних вітрів. А також родючий, добре дренований, слабокислий або нейтральний (pH 5,7–6,5) ґрунт. Земля має бути досить водопроникна, з рівнем ґрунтових вод не ближче 1–1,5 м. Слід уникати понижених місць, на яких рослини затягують ріст, пагони погано визрівають, страждають від низьких температур і грибкових хвороб. На ділянці, виділеній під посадку малини, восени проводять глибоке перекопування ґрунту. Не варто садити малину там, де попередні 5 років росли малина або пасльонові культури (картопля, помідори та інші).

Секрети висадки

Під передпосадкову обробку на глибину перегнійного горизонту вносять органічні та мінеральні добрива: по 10–30 кг на кв.м гною або компосту, 35–50 г суперфосфату та 20–30 г калійної солі або хлористого калію. Перед посадкою замочіть коріння розсади у воді на 12–24 год. Це допоможе наситити його вологою і прискорить процес вкорінення. Можна додати у воду стимулятори коренеутворення. Висаджують саджанці в попередньо викопані ями розміром 40х40 см та глибиною 35–40 см. Саджанець занурюють у глиняну бовтанку і ставлять у яму, рівномірно розправивши корені, присипають їх землею і ущільнюють із таким розрахунком, щоб рослина була на тому ж рівні, що й росла в маточнику. Простежте, щоб коріння було щільно прикрите, але при цьому його не варто сильно утрамбовувати в землю. Це може пошкодити підземну частину й ускладнити доступ повітря до неї.

Після посадки одразу ж поливають по 5–6 л води на лунку, а ґрунт навколо мульчують перегноєм, торфом або сухою землею. Стебла підрізають до 20 см або до рівня поверхні мульчі. Чи обов’язкове мульчування? Так. Цей прийом сприяє розвитку мичкуватої кореневої системи, прискорює достигання ягід, поліпшує нормування пагонів, знижує кількість бур’янів і кореневих паростків.

Із віком коренева система куща слабшає, погіршується режим живлення пагонів заміщення, погіршується їх продуктивність. Тому до 8–10-річного віку насадження втрачають свою цінність, їх видаляють.

Катерина ОКУНЬ.