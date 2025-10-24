Цукровий діабет буває різних типів, але найпоширенішими є діабет 1 та 2 типу.

Цукровий діабет 1 типу (ЦД1) зазвичай виникає в дитячому, підлітковому або молодому віці та пов’язаний з аутоімунним ураженням клітин підшлункової залози, що виробляють інсулін. Цей тип діабету завжди вимагає щоденного введення інсуліну.

Цукровий діабет 2 типу (ЦД2) найчастіше розвивається у дорослому віці. Він може тривалий час протікати безсимптомно, лікується дієтою, зміною способу життя, цукрознижуючими препаратами та інсуліном.

Також існують інші типи діабету — зокрема, моногенні форми (MODY), гестаційний діабет, індуковані хімічними речовинами або ураженням підшлункової залози.

Хоча всі типи об’єднує порушення обміну глюкози, у питанні встановлення статусу інвалідності ключовим є не сам діагноз, а ступінь впливу захворювання на повсякденне життя людини. Оцінюється не хвороба чи її причини, а те, чи обмежує вона здатність до самообслуговування, орієнтації, пересування, навчання або праці, зазначають у МОЗ.

* Ускладнення, що впливають на повсякденне життя

Гострі:

— гіпоглікемії та важкі гіпоглікемії (зниження рівня глюкози в крові), які потребують сторонньої допомоги та/або звернення до медичних закладів;

— діабетичний кетоацидоз;

— гіперглікемічні, та інші коми.

Ці стани можуть бути небезпечними для життя, потребують невідкладної медичної допомоги та можуть обмежувати людину в побуті чи на роботі, особливо якщо вона не здатна вчасно розпізнати симптоми або надати собі допомогу.

Хронічні ускладнення розвиваються поступово, але мають більш стійкий і тривалий вплив на якість життя. До них належать:

— діабетична нейропатія (втрата чутливості, біль, слабкість м’язів);

— нефропатія (порушення функції нирок);

— ретинопатія (ураження сітківки ока);

— ураження судин головного мозку, серця, нижніх кінцівок (що може призводити до інфарктів, інсультів, ішемії, гангрени);

— діабетична стопа;

— ампутації;

— когнітивні порушення, включно з деменцією;

— інші хронічні ускладнення.

Такі ускладнення найчастіше стають причиною суттєвих порушень життєдіяльності — людина може втратити повноцінну здатність самостійно пересуватись, орієнтуватись, обслуговувати себе або продовжувати професійну діяльність.

* Роль контролю глюкози: чому це має значення

Одним із ключових факторів, який враховують при оцінюванні впливу діабету на повсякденне життя, є стан глікемічного контролю — тобто наскільки стабільним є рівень глюкози в крові та наскільки ефективно людина управляє своїм захворюванням.

Контроль оцінюють за такими показниками:

— рівень глюкози в крові натще;

— щоденна глюкометрія — вимірювання рівня глюкози протягом дня;

— рівень глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) — відображає середній рівень глюкози за останні 2–3 місяці.

Високі або нестабільні показники вказують на ризик розвитку ускладнень і можуть свідчити про важкий або неконтрольований перебіг захворювання. Це є обтяжуючим фактором при оцінюванні повсякденного функціонування людини.

Однак глікемічний контроль — це не лише цифри. Він також показує рівень залученості самої людини в процес лікування: наскільки здатна дотримуватись режиму інсулінотерапії, дієти, фізичної активності, регулярно перевіряти рівень глюкози. У деяких випадках ефективний контроль можливий лише за участі інших людей — родичів, доглядальників або медичних працівників.

Тому оцінка стану контролю допомагає експертній команді краще зрозуміти характер перебігу захворювання, його потенційні наслідки та можливості корекції лікування в майбутньому.

* Як саме оцінюють вплив хвороби на життя

У новій системі оцінювання проводять за критеріями життєдіяльності, до яких належать:

— здатність до самообслуговування (вмивання, одягання, харчування, гігієна тощо);

— до пересування (в межах дому, на вулиці, користування транспортом);

— до орієнтації (у просторі, часі, ситуаціях);

— до спілкування (вербального, невербального);

— до навчання (сприйняття й обробка інформації);

— до трудової діяльності (фізичної або інтелектуальної);

— здатність контролювати поведінку.

Під час оцінювання експертна команда враховує не лише сам факт наявності діабету, а всі пов’язані з ним обставини:

— ускладнення (їх наявність, ступінь вираженості, частота, наслідки);

— стан глікемічного контролю;

— особливості лікування (інсулінотерапія, використання помпи, потреба в постійному нагляді);

— динаміку стану — чи погіршується функціонування, чи є можливість стабілізації.

* Індивідуальні фактори

Оцінювання повсякденного функціонування враховує не лише медичні показники, а й життєвий контекст людини. Одні й ті ж ускладнення можуть мати різний вплив на різних людей. Наприклад, легка сенсорна нейропатія у вигляді зниження чутливості пальців може не мати критичного значення для офісного працівника або викладача,

але вона ж може повністю унеможливити виконання професійних обов’язків для хірурга, перукаря, вишивальника чи музиканта, де точність дрібної моторики є визначальною.

Так само людина, яка живе одна й потребує щоденного контролю глюкози та ін’єкцій інсуліну, може опинитися у значно вразливішому становищі, ніж людина з тими ж ускладненнями, але з постійною підтримкою з боку родини або доглядальника.

* Рішення

Ухвалюють на основі всебічної оцінки, яка включає:

— перебіг захворювання;

— наявність і вираженість ускладнень;

— ефективність контролю;

— особливості лікування;

— індивідуальні життєві обставини людини.

Процедура оцінювання може бути повторена за ініціативою самої людини або в разі змін у стані здоров’я, що впливають на її повсякденне функціонування.