Кабмін ухвалив постанову від 1 жовтня 2025 року №1241 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», якою, зокрема, змінено порядок розрахунку розміру грошового забезпечення батькам-вихователям/прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу/прийомних сім’ях, інформує ПФУ.

Постанова набуває чинності з 1 січня 2026 року.

Важливо! Порядок призначення та виплати грошового забезпечення не змінюється.

Виплата грошового забезпечення здійснюється щомісяця незалежно від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги, що виплачується на кожну дитину-вихованця або прийомну дитину.

Грошове забезпечення призначають і виплачують щомісяця кожному з батьків-вихователів/одному з прийомних батьків. Щомісячний сумарний обсяг грошового забезпечення розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

Довідково. Державну соціальну допомогу та грошове забезпечення призначають з дати влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю включно до дня досягнення дитиною 18-річного віку, а в разі навчання в закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти — до 23-річного віку або до закінчення відповідного закладу освіти.

Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, державну соціальну допомогу призначають незалежно від того, чи навчаються вони в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, до досягнення ними 23-річного віку.