У мене на одній молодій грушці ще й досі висить врожай. Не знаю, коли й знімати, бо на вигляд груші ще недостиглі: тверді та зелені. Підкажіть, коли їх все ж потрібно знімати? Хочу трохи закласти на зберігання. І чи не спізнилась я?

Галина ХОЦІНСЬКА. Сумська обл.

Це запитання ми адресували досвідченому садівникові Петру ВОВКУ.

У стані знімної стиглості

— Вочевидь, сорт груші, про який ідеться у листі, — зимовий. Щоб груші пізніх сортів, призначені для тривалого зберігання, добре лежали протягом зими, їх потрібно збирати вчасно — у стані так званої знімної стиглості, але до настання заморозків, не пізніше. Навіть невеликі, короткочасні мінусові температури (легкий нічний приморозок) сильно погіршують лежкість плодів, — застерігає Петро Валентинович. — Але точні дати збору врожаю назвати неможливо, оскільки навіть один сорт за різних умов дозріває в різний час.

Зимові сорти груш знімають, коли вони ще повністю тверді, не соковиті, малосолодкі та мало придатні для споживання — це і є знімна стиглість. І саме в такому стані їх треба закладати на зберігання. Це дійсно нерідко спантеличує: людина думає, що плоди ще зелені, а їх вже давно потрібно було зібрати і закласти на зберігання. Адже, приміром, у літніх сортів яблук і груш знімна і споживча стиглість збігаються. В осінніх — інтервал між ними коливається від 20 до 90 днів, а от у зимових — від 90 до 210 днів, залежно від того, як зберігаються. І лише тоді вони набудуть високих смакових властивостей.

Якщо груші зняти занадто рано — вони можуть погано дозріти та втратити смак. Якщо ж занадто пізно, коли вже почали жовтіти на дереві, термін їх зберігання різко скоротиться. Плоди, які потрапили під приморозок, навіть якщо зовні виглядають цілими, втрачають здатність до тривалого зберігання.

Ознаки

Ознаки знімної стиглості визначають у такий спосіб. Зніміть кілька плодів і перевірте насіння: воно має бути коричневим або темно-коричневим. Якщо світле або біле, збирати ще рано. Важлива також легкість знімання: якщо груша легко відстає від гілки при легкому підніманні, це сигнал, що вона готова. До того ж стиглі мають приємний запах. Ще одна ознака готовності — це коли під деревом з’явилася падалиця у вигляді здорових та міцних плодів.

Збирати груші потрібно в суху погоду, не після дощу чи роси.

Підмерзли? Переробіть

Якщо приморозки прийшли у ваш сад, а груші ще висять, одразу зніміть їх, радить Петро Валентинович. Такі плоди, наприклад, можна переробити. Сьогодні ми вже призабули, які смачні консервовані груші. А ще їх можна посушити, як яблука. До того ж такі заготовки точно не зіпсуються.

Йод допоможе

Визначити стиглість плодів можна й за допомогою йоду. Для цього розрізаний вздовж плід груші або яблука занурюють зрізом на 10–15 сек. у розчин йоду (1 г на 100 мл води). У недостиглих плодах багато крохмалю, і зріз зафарбується у синій колір. У міру достигання плодів крохмаль перетворюється на прості цукри. У таких плодів на зрізі вже з’являються незабарвлені ділянки. Якщо забарвлення проявляється лише біля шкірочки плоду, це означає, що майже весь крохмаль перетворився на прості цукри. А отже, плоди набули споживчої стиглості. Вони стають смачні, однак зберігатимуться не так добре.

Як правильно збирати

Спочатку зніміть груші з нижньої частини крони, а потім ті, що вище. Не можна струшувати плоди з дерева. Навіть найменші механічні пошкодження призведуть до псування. Також важливо збирати разом із плодоніжкою. Зняти плоди з високих гілок допоможуть спеціальні плодозбірники, які легко виготовити й власноруч. Але краще, рекомендує Петро Валентинович, не допускати сильного розростання дерев угору. Бажано відразу розсортувати врожай і тримати окремо. Найкраще зберігаються плоди середнього розміру. Оптимальна температура для зберігання — 0–2 градуси. Вологість повітря — 85–95 відсотків.