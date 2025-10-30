У паспорті може бути 60, а сходами ви підіймаєтесь легко, як у 30? А може бути 40 — і вже задихаєтесь після кількох поверхів? Справжній наш вік визначають не зморшки, а судини.

Ознаки

Молоді артерії еластичні: вони витримують удар крові, зберігають ритм серця і м’яко розподіляють тиск. Старіють тоді, коли твердіють і не можуть розслабитися.

Ознаки цього ми бачимо навіть удома: пульсовий тиск — різниця між верхнім і нижнім значенням. Норма — 40–60 мм рт.ст.

У клініці лікар може виміряти ще точніше: швидкість поширення пульсової хвилі (PWV), товщину стінки сонних артерій (IMT), оцінити бляшки та еластичність.

Чому артерії старіють швидше за нас

* Гіпертонія розтягує їх, як стару гумку.

* Діабет пошкоджує внутрішню оболонку — ендотелій.

* Куріння і холестерин цементують стінки.

* Хронічний стрес стискає судини, немов обруч.

Це еволюційна плата: наші артерії працюють під тиском безперервно, вдень і вночі.

Судинний хірург може врятувати життя — поставити стент чи шунт. Але він лікує наслідки. Молодість судин створюється не в операційній, а у щоденних рішеннях людини.

Як зберегти їх еластичність

Є три блоки дій.

Контроль (обстеження):

— вимірюйте тиск двічі на день і ведіть щоденник;

— відстежуйте пульсовий тиск як простий «домашній маркер»;

— у кабінеті лікаря можна зробити більш точну оцінку жорсткості судин: PWV, товщина стінки сонних артерій (IMT), наявність бляшок;

— щороку здавайте ліпідограму (загальний холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди);

— перевіряйте глюкозу та глікований гемоглобін.

Спосіб життя:

— харчуйтесь за принципом DASH чи середземноморської дієти: більше овочів, риби, бобових, менше солі та трансжирів;

— рухайтесь щодня: щонайменше 30 хв. швидкої ходьби 5 разів на тиждень; плавання чи велосипед у помірному темпі — ідеально;

— спіть 7–8 год. на добу;

— відмовтесь від куріння: ефект для судин видно вже через кілька місяців.

Медицина:

— приймайте призначені препарати регулярно;

— пам’ятайте: сартани, статини, бета-блокатори не лише знижують цифри, а й реально захищають судини;

— при діабеті чи гіпертонії контроль цукру й тиску має бути щоденним, а не вряди-годи.

7 тривожних сигналів

Про те, що судини втрачають молодість, свідчить:

— тиск постійно перевищує 140/90;

— пульсовий тиск часто більше 60 або менше 35;

— з’являється задишка при невеликому навантаженні;

— набряки на ногах увечері;

— головний біль чи запаморочення без очевидної причини;

— цукор майже в нормі, або неконтрольований цукровий діабет;

— ЛПНЩ більше за цільове значення.

Дві історії.

Жінка, 38 років. Тиск 105/80. Здавалося б, чудовий. Але пульсовий тиск 25. Постійна втома. Діагноз — кардіоміопатія.

Чоловік, 65 років. Тиск 150/60. Різниця 90. Судини стали жорсткими, через рік — інсульт.

Ці приклади — нагадування: важлива не лише цифра «120/80», а й те, що між ними.

Висновок

Молодість — це не креми і не косметика.

Молодість — це гнучкі артерії, які тримають життя у правильному ритмі.

І наступного разу, коли братимете тонометр, подумайте: ваші судини сьогодні звучать молодо чи вже з фальшивими нотами?

Руслан ЛИСЯНСЬКИЙ, кардіолог-ендокринолог.