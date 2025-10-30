У паспорті може бути 60, а сходами ви підіймаєтесь легко, як у 30? А може бути 40 — і вже задихаєтесь після кількох поверхів? Справжній наш вік визначають не зморшки, а судини.
Ознаки
Молоді артерії еластичні: вони витримують удар крові, зберігають ритм серця і м’яко розподіляють тиск. Старіють тоді, коли твердіють і не можуть розслабитися.
Ознаки цього ми бачимо навіть удома: пульсовий тиск — різниця між верхнім і нижнім значенням. Норма — 40–60 мм рт.ст.
У клініці лікар може виміряти ще точніше: швидкість поширення пульсової хвилі (PWV), товщину стінки сонних артерій (IMT), оцінити бляшки та еластичність.
Чому артерії старіють швидше за нас
* Гіпертонія розтягує їх, як стару гумку.
* Діабет пошкоджує внутрішню оболонку — ендотелій.
* Куріння і холестерин цементують стінки.
* Хронічний стрес стискає судини, немов обруч.
Це еволюційна плата: наші артерії працюють під тиском безперервно, вдень і вночі.
Судинний хірург може врятувати життя — поставити стент чи шунт. Але він лікує наслідки. Молодість судин створюється не в операційній, а у щоденних рішеннях людини.
Як зберегти їх еластичність
Є три блоки дій.
- Контроль (обстеження):
— вимірюйте тиск двічі на день і ведіть щоденник;
— відстежуйте пульсовий тиск як простий «домашній маркер»;
— у кабінеті лікаря можна зробити більш точну оцінку жорсткості судин: PWV, товщина стінки сонних артерій (IMT), наявність бляшок;
— щороку здавайте ліпідограму (загальний холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди);
— перевіряйте глюкозу та глікований гемоглобін.
- Спосіб життя:
— харчуйтесь за принципом DASH чи середземноморської дієти: більше овочів, риби, бобових, менше солі та трансжирів;
— рухайтесь щодня: щонайменше 30 хв. швидкої ходьби 5 разів на тиждень; плавання чи велосипед у помірному темпі — ідеально;
— спіть 7–8 год. на добу;
— відмовтесь від куріння: ефект для судин видно вже через кілька місяців.
- Медицина:
— приймайте призначені препарати регулярно;
— пам’ятайте: сартани, статини, бета-блокатори не лише знижують цифри, а й реально захищають судини;
— при діабеті чи гіпертонії контроль цукру й тиску має бути щоденним, а не вряди-годи.
7 тривожних сигналів
Про те, що судини втрачають молодість, свідчить:
— тиск постійно перевищує 140/90;
— пульсовий тиск часто більше 60 або менше 35;
— з’являється задишка при невеликому навантаженні;
— набряки на ногах увечері;
— головний біль чи запаморочення без очевидної причини;
— цукор майже в нормі, або неконтрольований цукровий діабет;
— ЛПНЩ більше за цільове значення.
Дві історії.
Жінка, 38 років. Тиск 105/80. Здавалося б, чудовий. Але пульсовий тиск 25. Постійна втома. Діагноз — кардіоміопатія.
Чоловік, 65 років. Тиск 150/60. Різниця 90. Судини стали жорсткими, через рік — інсульт.
Ці приклади — нагадування: важлива не лише цифра «120/80», а й те, що між ними.
Висновок
Молодість — це не креми і не косметика.
Молодість — це гнучкі артерії, які тримають життя у правильному ритмі.
І наступного разу, коли братимете тонометр, подумайте: ваші судини сьогодні звучать молодо чи вже з фальшивими нотами?
Руслан ЛИСЯНСЬКИЙ, кардіолог-ендокринолог.
