Пристовбурні круги важливі для забезпечення дерева повітрям, водою та елементами живлення. Тому регулярно доглядайте за ними, адже тут зосереджена коренева система рослин. Ефективне є внесення добрив саме у пристовбурні круги. Перші підживлення роблять із другого року посадки дерев. На бідних ґрунтах підживлюють щороку, на родючих — раз на 2–3 роки. Дози внесення умовні й залежать від багатьох факторів. Органіку, фосфорні та калійні добрива вносять зазвичай восени, а весна — сприятлива пора для внесення азотних мінеральних добрив. Вони легко розчиняються у воді, тому їх не загортають, розсіюючи по поверхні, або частково загортають при перекопуванні пристовбурного круга.

Очистіть пристовбурні круги від торішнього листя — на ньому можуть залишитися збудники хвороб. Навесні дуже важливо подбати про затримання вологи на цих ділянках. Найлегше це зробити з допомогою мульчування. Мульча не лише збереже вологу, але й не дасть утворитись ґрунтовій кірці, перешкоджатиме росту бур’янів. Мульчувати можна торфом, тирсою, травою чи перегноєм шаром 6–8 см. Щоб кора штамба не підпрівала, мульчу розкладають на відстані 10 см від стовбура. Однак спочатку ґрунт у пристовбурних кругах неглибоко перекопують, щоб не пошкодити корені. Достатньо глибини 6–10 см, а в міру віддалення — до 15–20 см. Лопату тримають ребром до дерева, щоб мінімізувати пошкодження коренів.

Перед господарем часто постає завдання визначити розмір пристовбурного круга. Важливо пам’ятати, що він має бути більшим за крону. Зазвичай діаметр крони помножують на 1,5. Пристовбурні круги молодих дерев мають діаметр 1,5 м, з часом він поступово збільшується до 3 м. Тоді для краси можна висадити в ньому тіньовитривалі квіти з неглибокою кореневою системою.

Іван СИМАКОВ, садівник.