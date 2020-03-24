Картопляне пюре, додане до рибного фаршу, робить котлетки-палички не лише ніжнішими, а й збільшує кількість готового продукту. Цей рецепт доволі універсальний. Можете обрати улюблений сорт риби, або взагалі використовувати готове філе, щоб не витрачати час на обробку. Обсмажувати рибний делікатес будемо в панірувальних сухарях, які огорнуть ніжну і соковиту начинку апетитною хрусткою скоринкою. Це дуже смачно!

2 тушки риби (знадобиться 400 г філе (хека, минтая, судака)

2 середні картоплі

1 яйце

чверть чайної ложки солі

чорний мелений перець (за смаком)

панірувальні сухарі

олія

Тушки обробити на філе. Коли обробляєте та чистите рибину, зручно підстелити цупкий папір або пергамент. А потім усе одразу викинути, разом з нутрощами і лускою. Щоб риба не вислизала при чищенні, можна вмочити пальці в сіль. Рибу перекрутити на м’ясорубці з великими отворами. Картоплю заздалегідь відварити, воду злити. Картоплю розім’яти товкачем на пюре. З’єднати в мисці рибу і картоплю. Вбити яйце. Посолити, поперчити. Все перемішати. Вологими руками сформувати довгасті палички. Обваляти кожну в сухарях. Викласти в розігріту з олією сковороду. Смажити з обох боків на середньому вогні до рум’яності — приблизно по 5–7 хв. Рибні палички з фаршу можна заморозити, а не готувати все одразу, і тоді у вас під рукою завжди буде чудовий варіант для швидкої вечері.

Порада: такі палички можна не смажити, а запекти в духовці. Для цього викласти їх на деко, змащене олією. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Запікати 20–25 хв.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.