Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Уряду, 25 березня 2020 року, з огляду на те, що випадки захворювання на COVID-19 зафіксовано вже в 13 областях України та м. Києві.

«Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів, терміном до 24 квітня 2020 року. З можливістю його подальшого продовження згідно з чинним законодавством. Або якщо ми впораємося й поборемо цю ситуацію скоріше, тоді будемо окремо приймати рішення на засіданні Кабінету Міністрів», – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Таким чином карантин, який мав тривати до 3 квітня, теж продовжено до 24 квітня. У зв’язку з цим передбачаються зміни у проведенні ЗНО. Інформація про це з’явиться на сайті МОН завтра, 26 березня 2020 року.