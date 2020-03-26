Під час карантину, спричиненого епідемією коронавірусу, ледь не всі прикуті до телевізорів, радіо та соцмереж. А тим часом, як стверджують експерти, там можна наразитися на брехливу або хибну інформацію. Адже епідемія коронавірусу породила епідемію фейків. Страшилки поширюють у соцмережах та з вуст в уста. Наприклад, гелікоптери розпилятимуть дезінфектор. Або множаться сумнівні методи, як уберегтися від коронавірусу за допомогою алкоголю, часнику, лазні тощо.

Коронавірусна паніка буйно квітне, а деякі медіа цьому сприяють. Наприклад, недавно кілька телеканалів та видань поширили стрім відеоблогера, який прилетів з Мілана до Києва в літаку, нібито «повному хворих на коронавірус». Додавши порцію чуток, мовляв, вірус нібито мутував і перекинувся на молодших, а пасажири пили жарознижувальні, аби без температури пройти прикордонний контроль. Його слова деякі ЗМІ подали як реальні факти. Однак це не підтвердилося.

Мало того, недобросовісні виробники намагаються заробити на паніці, ажіотажі, просунути свій товар або послуги, які начебто рятують від коронавірусу. Головне у боротьбі з будь-якими фейками — це медіаграмотність, уміння людей відокремлювати зерно від полови, а брехню від правди. Поряд зі справді чесними матеріалами медіа поширюють упереджені заяви політиків, непідтверджені факти та відео з телеграм-каналів і сумнівні поради анонімних лікарів.

Проект StopFake створений для викриття неправдивої інформації, зокрема про Україну. Його співзасновниця Ольга ЮРКОВА (на фото) повідомила, що за 6 років уже викрито 3 тисячі фейків. Більшість із них — розповсюджують російські ЗМІ. А останні два місяці Росія активно поширює міфи про теорію світової змови, що вірус нібито штучно запустила Америка або Китай випробував біологічну зброю. За іншими версіями, це «світовий уряд» хоче знищити пенсіонерів, щоб не платити пенсії. Тим самим підсилюючи панічний стан, при якому люди гостро реагують на емоційні вкидання. Тому самі не поширюйте поради від невідомих, які можуть виявитись небезпечними для інших людей. Довіряйте перевіреним теле- та радіоканалам.

ШУКАЙТЕ ФАКТИ

Чітко розмежовуйте три категорії інформації. Перша — факти, доведені наукою або доказами. Наприклад, те, що COVID-19 передається краплинним шляхом або що тести підтвердили у когось коронавірус. Друга — припущення експертів. Це — більшість того, що ми хочемо знати: прогнози розвитку епідемії або відсоток смертності. Третя — те, що неможливо знати напевне: наприклад, мотивація уряду. Слухайте людей, які реально володіють ситуацією: лікарів, епідеміологів, офіційних представників Міністерства охорони здоров’я, фахівців із громадського здоров’я. Інформація від експертів може розвіяти надмірні страхи. Їхні твердження мають базуватися на фактах, а не на думках, на науці, а не спекуляції або політичних цілях.

Тож як у потоці інформації не бути затягнутим у коловорот побрехеньок. Ольга Юркова закликала користуватися лише офіційними джерелами та критично мислити, аналізувати, вмикати логіку. Адже більшість медіа маніпулює, починаючи із заголовків. Емоційний заголовок завжди під підозрою, бо підсилює паніку. Часто такий заголовок, аби привернути увагу, насправді не відповідає тексту, а інколи містить відверті фейки. Якщо вже зачепила якась інформація і ви маєте доступ до інтернету, знайдіть першоджерело, з’ясуйте через пошукову систему, чи думка справді компетентна і лунає з вуст фахівця. Зверніть увагу, чи текст містить відповіді на запитання: хто, що, де, коли і як, імена і прізвища учасників подій та авторів. Усю цю інформацію можна швидко перевірити через Гугл — якщо насправді це було, то про це повідомлять і інші джерела. Якщо ж це лише вигадка одного сайту чи коментатора, то ви знайдете лише передруки сумнівної інформації. Можна також перевірити автора і подивитися, чи він не є упередженим і чи бере інформацію з достовірних джерел.

Пам’ятайте, паніка та емоційність — не тільки знижує імунітет людини, а ще є родючим ґрунтом для поширення фейків, маніпуляцій і провокацій. Тож варто, перш ніж себе накручувати, вчасно зупинитися: стоп, а чи не фейк?

Людмила ОПАНАСЕНКО.