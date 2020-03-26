УРЯД ПОСИЛЮЄ МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗБІЛЬШУЄ ПРОГРАМУ ПІДТРИМКИ ПЕНСІОНЕРІВ І ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Зокрема з 1 квітня людям похилого віку, розмір пенсій яких становить менше 5 тис. грн, соціальним пенсіонерам та особам з інвалідністю буде виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 1 тис. грн. Також з травня заплановано провести індексацію усіх пенсій. Планується проведення індексації трудових пенсій на 11%, в результаті гарантоване підвищення отримають 7 млн пенсіонерів. Також з травня буде встановлено щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 500 грн 1,5 млн пенсіонерів, яким виповнилося 80 і більше років. Наразі Міністерство соціальної політики розробляє проєкт «Допомога літній людині», щоб кожен пенсіонер мав можливість отримувати пенсію на банківську картку, оплачувати послуги онлайн.

У Міністерстві запевняють, що 40 тис. соціальних працівників дбають про те, щоб в умовах карантину громадяни отримували необхідні соціальні послуги. Мінсоцполітики та соціально відповідальний бізнес створили онлайн-платформу для допомоги літнім людям та людям з інвалідністю із доставки ліків та продуктів харчування.

Міністр також повідомила, що ще минулого тижня Урядом перераховано 155 млн грн для компенсації за продукти харчування чорнобильцям І і ІІ категорій у рамках бюджетної програми «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Наразі триває робота в регіонах, щоб дана категорія громадян отримала відповідні компенсації в повному обсязі.

ПРОДУКТОВІ НАБОРИ ДЛЯ НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

Міністерство соціальної політики підтримало ініціативу Національної мережі продуктових магазинів АТБ і спільно з обласними та Київською міською державними адміністраціями розпочинає реалізацію проекту із забезпечення найбільш вразливих верств населення продуктовими наборами у період карантину у зв’язку із коронавірусною інфекцією COVID-19.

Продуктові набори планується надавати одиноким особам: віком понад 80 років, громадянам похилого віку, які потребують догляду, та особам з інвалідністю. За попередніми розрахунками соціальним проектом буде охоплено понад 1 мільйон громадян.

«В умовах глобальної економічної кризи та поширення коронавірусної інфекції надзвичайно важливим є те, що влада та бізнес об’єднують свої зусилля в підтримці вразливих категорій населення», — зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна і закликала соціально відповідальний бізнес приєднуватися до допомоги людям, які за нинішніх обставин найбільше її потребують.

ЗА НЕСВОЄЧАСНУ ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ШТРАФІВ ЧИ СКАСУВАННЯ СУБСИДІЙ НЕ БУДЕ

Українцям не нараховуватимуть пені та штрафи за невчасну сплату за житлово-комунальні послуги. Крім того, субсидії та всі види соціальної допомоги, термін дії яких закінчується, перепризначать автоматично. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Міністр закликала пенсіонерів і громадян, які отримують субсидії та соціальні виплати, на період карантину залишатися вдома та не відвідувати відділення Пенсійного фонду, банків, органи соцзахисту населення. «В Україні понад 40 тис. соціальних працівників, які пройшли відповідне навчання й отримали інструкції щодо алгоритму дій в умовах запровадженого карантину, готові надавати необхідну допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Зокрема в областях формуються списки щодо доставки одиноким пенсіонерам ліків та продуктових наборів, допомоги з оплатою житлово-комунальних послуг тощо», — повідомила міністр.

Довідково: при виникненні запитань щодо отримання соціальних виплат, пенсій, субсидій громадяни можуть звертатися на Урядову гарячу лінію за тел. 15-45 та до контакт-центру Пенсійного фонду — 0 800 503 753.

ЗА ЗВІЛЬНЕННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ПЕРЕДБАЧЕНО ШТРАФ

Керівникам, які незаконно звільняють працівників під час карантину, загрожує штраф до 51 тис. грн або позбавлення права обіймати певні посади. Так, у разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися на 102 або писати заяву в поліцію за ст.172 Кримінального кодексу (Грубе порушення законодавства про працю).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2 до 3 тис. НМДГ (34—51 тис. грн) або позбавлення права обіймати певні посади. Також керівників можуть позбавити права займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або покарати виправними роботами на строк до 2 років.

Також санкцією частини другої ст.172 КК передбачено, що ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, — караються штрафом від 3 до 5 тис. НМДГ (51—85 тис. грн) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців.

За матеріалами прес-служби Міністерства соціальної політики.