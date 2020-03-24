На смак вона не відрізняється від звичайної. Однак дехто каже, що це ГМО, а інші — що, навпаки, дуже корисна.

Фіолетової картоплі боятися не варто. Інша річ, що для нас це незвично. Крім того, вона справді корисна. Містить велику кількість антиоксидантів антоціанів (рослинні пігменти глікозидної природи), завдяки яким набуває такого відтінку. Антоціани також містяться у чорниці, червоноголовій капусті, винограді, ожині, гранатах, чорній смородині, шовковиці, ірзі, буряках та інших плодах, що мають фіолетово-синє забарвлення, а також у листі васильків. Залежно від кислотності ґрунту антоціани можуть змінювати колір. Термообробка не руйнує ці речовини. В організмі людини антоціани не накопичуються, тож бажано поповнювати їх запас.

Антиоксиданти поліпшують роботу серця та судин, знижують тиск, ризик розвитку атеросклерозу, підтримують імунну систему, уповільнюють старіння, позитивно впливають на зір, стан нервової системи. Окрім антиоксидантів, у таких бульбах багато вітамінів С, Е, К, групи В, каротиноїдів, а також калію, кальцію, магнію, заліза, натрію, фосфору.

Зберігається така картопля тривалий час, як і звичайна. Смак не відрізняється від традиційних біло-кремових сортів. Шкірочка фіолетової картоплі, як і м’якоть, теж корисна.

Походить рослина, за припущеннями, з країн Південної Америки. Цікаво, що у Франції є згадки про неї, датовані ще початком ХІХ ст. У продажу нині чимало сортів фіолетової картоплі, активно працюють із нею й українські селекціонери.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.