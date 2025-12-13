Картопля є справжнім порятунком і основою багатьох страв під час Різдвяного посту, оскільки вона поживна і повністю відповідає пісним вимогам. Максимальну кількість корисних речовин, особливо калію, зберігає запечена картопля, приготована у шкірці.

1 кг картоплі

спеції для картоплі

сіль

сушений часник

4 зубчика часнику

олія

Картоплю добре помити і відварити в підсоленій воді. Злити воду і викласти картоплю на деко, застелене пергаментом. Розім’яти товкачем, додати спеції для картоплі, сушений часник, сіль, полити олією. Запікати в духовці при температурі 200 градусів 40 хв. Перед куштуванням додати часничок. Смакує із квашеною капустою та огірочками.

Леся БУШМА.