Ніжні, вологі, ароматні… і без цукру! Спробуйте, збережіть рецепт і готуйте, коли захочеться чогось смачненького без цукру.
- 200 г гарбуза (сорт Баттернат, але можна брати будь-який сорт, просто соковитість корегувати манкою)
- 1 яйце
- 120 мл кефіру 1 відсоток
- 12 г меду
- 60 г манки
- 1 ч. л. розпушувача
Усі інгредієнти змішати. Формочки для кексів змастити маслом, наповнити тістом, зверху можна присипати горішками – і в духовку. Випікати при температурі 180 градусів 25 – 30 хв. Готові кекси полити медом.
Леся БУШМА.
