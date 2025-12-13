Ніжні, вологі, ароматні… і без цукру! Спробуйте, збережіть рецепт і готуйте, коли захочеться чогось смачненького без цукру.

200 г гарбуза (сорт Баттернат, але можна брати будь-який сорт, просто соковитість корегувати манкою)

1 яйце

120 мл кефіру 1 відсоток

12 г меду

60 г манки

1 ч. л. розпушувача

Усі інгредієнти змішати. Формочки для кексів змастити маслом, наповнити тістом, зверху можна присипати горішками – і в духовку. Випікати при температурі 180 градусів 25 – 30 хв. Готові кекси полити медом.

Леся БУШМА.