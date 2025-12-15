До цього ми вже не раз закликали своїх читачів. Особливо ж це актуально нині, коли світловий день дуже короткий, а через російські терористичні обстріли знову почастішали відключення світла.

Зменшення рівня освітлення та вимкнення світлофорів впливають зокрема й на безпеку дорожнього руху, застерігають у МОЗ і закликають бути уважнішими на дорозі, дбати про власну безпеку та безпеку тих, хто поруч, і не додавати екстреним службам зайвої роботи.

Нагадуємо правила безпеки для всіх учасників дорожнього руху.

Пішоходам:

— надавати перевагу світлому (яскравому) одягу;

— обов’язково використовувати світловідбивні елементи — флікери (вони збільшують видимість пішохода в кілька разів); вішати їх на сумки, рюкзаки, одяг (бажано — на висоті стегна);

— бути дуже уважними на дорозі, завжди переконуватися в безпеці своїх дій; перш ніж іти, переконатися, що водій вас побачив;

— переходити проїжджу частину у встановлених місцях, підсвічувати дорогу ліхтариком;

— відмовитися від використання навушників на вулиці, не відволікатися на телефон;

— користуватися хідниками, де це можливо;

— навчити дітей безпечної поведінки на дорозі, супроводжувати їх та уважно стежити, щоби не вибігали на проїжджу частину.

Водіям:

— дотримуватися правил дорожнього руху, безпечної швидкості та дистанції;

— зберігати пильність у темряві, особливо біля аптек, супермаркетів, шкіл, минаючи транспортні засоби, що зупинилися, тощо;

— надавати пішоходам перевагу в русі;

— переконуватися в безпечності маневрів (поворотів, розворотів, випереджень та обгонів);

— тримати в чистоті скло, фари і дзеркала автомобіля;

— дивитися назад, перш ніж відкривати двері автівки;

— використовувати паски безпеки й не сідати за кермо після вживання алкоголю.

Відстань, із якої водій помічає пішохода:

20 м — у темному одязі;

50 м — у світлому одязі;

130 м — в одязі із світловідбивними елементами.

На сухому асфальті гальмівний шлях автомобіля, що рухається зі швидкість 50 км/год., перевищує 20 м, на снігу — 40 м, під час ожеледі — 60 м.

Це прості правила безпеки, які рятують здоров’я і життя. Дотримуйтеся їх, поважайте один одного, дбайте про себе та інших.