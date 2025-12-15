До цього ми вже не раз закликали своїх читачів. Особливо ж це актуально нині, коли світловий день дуже короткий, а через російські терористичні обстріли знову почастішали відключення світла.
Зменшення рівня освітлення та вимкнення світлофорів впливають зокрема й на безпеку дорожнього руху, застерігають у МОЗ і закликають бути уважнішими на дорозі, дбати про власну безпеку та безпеку тих, хто поруч, і не додавати екстреним службам зайвої роботи.
Нагадуємо правила безпеки для всіх учасників дорожнього руху.
Пішоходам:
— надавати перевагу світлому (яскравому) одягу;
— обов’язково використовувати світловідбивні елементи — флікери (вони збільшують видимість пішохода в кілька разів); вішати їх на сумки, рюкзаки, одяг (бажано — на висоті стегна);
— бути дуже уважними на дорозі, завжди переконуватися в безпеці своїх дій; перш ніж іти, переконатися, що водій вас побачив;
— переходити проїжджу частину у встановлених місцях, підсвічувати дорогу ліхтариком;
— відмовитися від використання навушників на вулиці, не відволікатися на телефон;
— користуватися хідниками, де це можливо;
— навчити дітей безпечної поведінки на дорозі, супроводжувати їх та уважно стежити, щоби не вибігали на проїжджу частину.
Водіям:
— дотримуватися правил дорожнього руху, безпечної швидкості та дистанції;
— зберігати пильність у темряві, особливо біля аптек, супермаркетів, шкіл, минаючи транспортні засоби, що зупинилися, тощо;
— надавати пішоходам перевагу в русі;
— переконуватися в безпечності маневрів (поворотів, розворотів, випереджень та обгонів);
— тримати в чистоті скло, фари і дзеркала автомобіля;
— дивитися назад, перш ніж відкривати двері автівки;
— використовувати паски безпеки й не сідати за кермо після вживання алкоголю.
Відстань, із якої водій помічає пішохода:
20 м — у темному одязі;
50 м — у світлому одязі;
130 м — в одязі із світловідбивними елементами.
На сухому асфальті гальмівний шлях автомобіля, що рухається зі швидкість 50 км/год., перевищує 20 м, на снігу — 40 м, під час ожеледі — 60 м.
Це прості правила безпеки, які рятують здоров’я і життя. Дотримуйтеся їх, поважайте один одного, дбайте про себе та інших.
