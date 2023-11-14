Рух «Єдині» запрошує нових охочих із будь-якої точки світу долучитися до осінніх курсів підтримки в переході на українську мову, зареєструвавшись на сайті https://yedyni.org/

Курси тривалістю лише 28 днів із доведеною ефективністю — безоплатні. Наразі їх пройшли вже близько 100 тисяч людей, які успішно подолали мовний і психологічний бар’єр, забули про скутість і комплекси, стали вільними у своїй мові, навчилися добирати колоритні вислови та влучні слівця. Стартували курси 6 листопада, тож плекаймо свою українську й будьмо в цьому єдині, закликає їх амбасадор, ведучий ранкового проєкту «Сніданок з 1+1» Руслан Сенічкін.