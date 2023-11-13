Гарбузові тертюхи — яскрава, соковита та корисна альтернатива картопляним дерунам. Зі сметаною — смакота!

500 г м’якоті гарбуза (краще мускатних сортів)

0,5 чайної ложки солі

дрібка чорного меленого перцю

2 невеликих яйця

2—4 зубчики часнику

4—5 столових ложок борошна (100 г)

олія

Гарбуз натерти на середній тертушці. Якщо дуже соковитий, рідину віджати. Викласти масу в миску, посолити, поперчити, додати вичавлений часник, яйця, перемішати. Всипати борошно, перемішати. За консистенцією тісто має бути, як на деруни. Смажити в розігрітій олії до золотавості.

Готові викласти на паперовий рушник. Подавати зі сметаною.

Надія РИБАК. м. Вінниця.