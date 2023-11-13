Гарбузові тертюхи — яскрава, соковита та корисна альтернатива картопляним дерунам. Зі сметаною — смакота!
- 500 г м’якоті гарбуза (краще мускатних сортів)
- 0,5 чайної ложки солі
- дрібка чорного меленого перцю
- 2 невеликих яйця
- 2—4 зубчики часнику
- 4—5 столових ложок борошна (100 г)
- олія
Гарбуз натерти на середній тертушці. Якщо дуже соковитий, рідину віджати. Викласти масу в миску, посолити, поперчити, додати вичавлений часник, яйця, перемішати. Всипати борошно, перемішати. За консистенцією тісто має бути, як на деруни. Смажити в розігрітій олії до золотавості.
Готові викласти на паперовий рушник. Подавати зі сметаною.
Надія РИБАК. м. Вінниця.
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