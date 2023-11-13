Багато городників замислюються про встановлення теплиці ближче до весни, коли на підвіконнях уже підростає розсада та з’являється бажання щось робити на городі. Однак навесні попит на теплиці зростає, а разом із ним — і ціни. Та й через велику кількість замовлень чекати на доставку доведеться довше. До того ж навесні на ділянці багато іншої роботи.

Звісно, невеликий парничок можна зібрати власноруч просто перед самою висадкою рослин. Та якщо йдеться про велику добротну теплицю з фундаментом, то, безперечно, це займе багато часу. А якщо взимку земля промерзне на велику глибину і весна буде пізня, то копати траншею для фундаменту і навіть ями для ґрунтозачепів виявиться проблематично. Та й місити бруд на ділянці після танення снігу неприємно. Тому основну частину робіт із встановлення теплиці бажано виконати восени: як мінімум зробити фундамент і встановити каркас.

ОСНОВА

Деякі господарі йдуть найпростішим шляхом і ставлять теплицю просто на землю, використовуючи тільки ґрунтозачепи — Т-подібні ніжки, які входять до комплекту. Однак ґрунт згодом дає усадку, що призводить до перекосу каркаса. У теплиці з’являються щілини; нижні краї листів полікарбонату, що контактують із землею, поступово руйнуються; у стільники потрапляють комахи та бруд. Тому встановлювати теплицю на ґрунт можна лише тимчасово.

Якщо ваша ділянка відносно рівна, невелику теплицю завдовжки до 6 м можна поставити на основу з бруса, прикріпивши до неї палі або ґрунтозачепи. Таку основу можна зробити швидко та недорого. Крім того, вона має багато переваг:

простота та швидкість монтажу;

невисока вартість порівняно з пальово-стрічковим фундаментом;

низька теплопровідність;

можливість перенести теплицю в зібраному вигляді на інше місце.

Етап обробки дерева в жодному разі не можна пропускати, інакше брус згниє за кілька років. Тому обробку рекомендується провести двічі. І тільки після того, як дерево добре висохне, можна приступати до монтажу. Теплицю на брус можна поставити і навесні: 2—3 дні (як мінімум) піде на його підготовку та кілька днів — на монтаж каркаса й покриття.

Якщо вирішили ставити теплицю завдовжки більше 6 м або на ділянці є ухил, то основа з бруса не підійде: треба робити надійний фундамент. Його необхідно залити на глибину промерзання ґрунту. Можна залити стрічковий фундамент, але пальово-стрічковий зробити простіше та дешевше.

Копаємо траншею під фундамент, заливаємо або встановлюємо палі. Потім споруджуємо опалубку та заповнюємо її бетоном. Основа палі має бути розташована нижче глибини промерзання ґрунту. Такий фундамент заливати восени, звичайно, краще. По-перше, похмура, дощова осіння погода чудово підходить для цієї роботи: не можна допускати пересихання бетону, і в сонячну погоду його потрібно постійно поливати водою. А по-друге, початкову міцність бетон набирає за тиждень. І лише після цього можна знімати опалубку та приступати до монтажу каркаса. Загалом встановлення великої теплиці на бетонний фундамент розтягується на 3—4 тижні.

ВИБІР

Єдиний мінус при покупці теплиці восени: якихось моделей каркаса чи видів покриття може не бути в наявності. Навесні, звісно, вибір більший. Отож, щойно вирішивши ставити теплицю, починайте шукати потрібні моделі та порівнювати ціни. При цьому не варто купувати найдешевший, найтонший профіль і неякісний полікарбонат: така теплиця не прослужить довго.

В добре облаштованій, герметичній теплиці можна отримувати хороший урожай теплолюбних культур із ранньої весни до пізньої осені.

Руслан ВЛАСЕНКО.