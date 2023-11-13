Адже вона входить у Програму медичних гарантій, нагадують у НСЗУ. Якщо ви побачили, що людина травмувалася і не може рухатися або відчуває різкий біль, потрібно зателефонувати за номером екстреної медичної допомоги 103.

Швидка допомога приїздить до того, хто перебуває в невідкладному стані. Йдеться про травми, які загрожують життю. Приїхавши на виклик, бригада оцінить стан пацієнта, надасть невідкладну допомогу й за потреби транспортує його до медичного закладу відповідно до затвердженого в регіоні маршруту пацієнта.

Щоб отримати таку екстрену медичну допомогу, що є безоплатною для пацієнта, йому не потрібна декларація з лікарем чи направлення.

Якщо пацієнта з травмою госпіталізували, то в безоплатний пакет медичної допомоги в стаціонарі входять:

інструментальні та лабораторні обстеження;

полегшення, зняття чи усунення симптомів захворювання;

знеболення та медикаментозна терапія;

хірургічні операції, післяопераційний моніторинг пацієнта й подальша медикаментозна терапія;

цілодобовий лікарський і медсестринський догляд;

медична реабілітація в гострому періоді.

Якщо госпіталізація не потрібна, пацієнт отримує медичну допомогу амбулаторно. Звертатися до сімейного лікаря за направленням до травматолога, щоб отримати першу невідкладну допомогу, не потрібно. Амбулаторна допомога включає діагностику, а також лікування травм і реабілітацію. Це та допомога, яку пацієнт отримує від лікарів вузької спеціалізації, наприклад, хірурга чи ортопеда-травматолога. Ці фахівці можуть обстежити пацієнта в амбулаторних умовах чи лікувати в умовах денного стаціонару, провести необхідні лікувальні процедури або вирішити питання щодо потреби хірургічного лікування.

Якщо після травми пацієнт потребуватиме реабілітації, то це також передбачено Програмою медичних гарантій.

НСЗУ оплачує послуги з медичної реабілітації в гострому періоді. Реабілітаційна допомога передбачена в пакетах медичних послуг, які надають у стаціонарних умовах, а також у післягострому та довготривалому періодах в окремих пакетах медичних послуг за напрямом «Реабілітація». Саме реабілітація є одним із пріоритетів у Програмі медичних гарантій у 2023 році.