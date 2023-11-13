Міжнародний благодійний фонд Mama Мoya надає цільову грошову допомогу вразливим категоріям українських жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок російської агресії, інформує Мінреінтеграції.

Подати запит на благодійну допомогу можуть такі жінки:

житло яких було пошкоджено або знищено через війну;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу в ЗСУ, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у зоні проведення бойових дій;

чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими або визнані зниклими безвісти внаслідок війни.

Для участі у програмі необхідно зареєструватися за цим посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSescU9zJBYQ5q1zEoDurq8qL4bdU6bjUoF4D9M4S6q3XGW8A/viewform

У день укладення договору фонд надасть жінці платіжну картку, якою вона зможе розраховуватися при придбанні визначеного фондом переліку товарів.

Детальніше про умови участі можна дізнатися за цим посиланням: https://mamamoya.org/terms