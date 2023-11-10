Сезон заготовок огірків і помідорів змінився сезоном їх поїдання. Попереду піст і зимові свята, протягом яких з’їдаємо багато солінь. А розсіл часто виливаємо. Куди ж його подіти?

МАРИНОВАНА ЦИБУЛЯ ДЛЯ САЛАТІВ

Нарізаємо цибулю так, як нам знадобиться для салату. Щедро заливаємо киплячим розсолом. Залишаємо до охолодження. Зливаємо розсіл. Гіркота з цибулі зникає. Соковита, ніжна та хрумка цибулька для салату готова.

ШВИДКІ РІЗНОСОЛИ

Залийте гарячим маринадом сирі буряк або моркву, нарізані тонкими пластинками чи натерті довгою соломкою. Дайте охолонути. Поставте ємність у холодильник на 2—3 дні. Пікантні овочі на закуску чи до салатів готові. Якщо маринад надто різкий, додайте в нього трохи олії. Стручки гострого перцю до м’яса можна приготувати так само, витримавши в розсолі 3 дні.

М’ЯСО НІЖНІШЕ

Заливаємо м’ясо розсолом. Залишаємо маринуватися на 1 год. (курятину — 30 хв.). Готуємо за рецептом. Попередньо замариноване м’ясо набагато ніжніше. Кислота і спеції, що містяться в розсолі, зроблять свою справу: навіть не найніжніші шматки добре просмажаться. Чудово смакуватимуть так курячі крильця чи гомілки, буженина, шашлики.

ДОМАШНЄ САЛО

У гарячому розсолі можна приготувати і домашнє сало. Головне, не переборщити із сіллю та спеціями: їх у розчині вистачає. Після того, як банка, в якій готуєте сало, охолоне, поставте її в холод на добу.

ТУШКОВАНА КАПУСТА

Тушкована капуста особливо смачна, якщо на початку приготування долити склянку розсолу. Нейтральний смак капусти чудово компенсується насиченістю спецій із розсолу. Та й найжорсткіше листя приготується швидше.

ЗАМІСТЬ ОЦТУ

Розсіл можна використовувати замість оцту та лимонного соку для заправки овочевих салатів. Для цього змішайте його з майонезом і гірчицею, чи збийте з олією та вареними жовтками. Спеції та сіль не знадобляться.

ДОДАЙТЕ В БОРЩ

У борщ підливають будь-який розсіл — від помідорів, огірків, капусти. Буряк чудово зберігає колір, і страва виходить насичено-червоною. А аромат спецій і гоструватий смак такого борщу якнайкраще відповідають завданням зимового меню: обігріти й наситити.

РОЗІГРІТИ «ВЧОРАШНЄ»

У вчорашні макарони по-флотськи, плов або гречку можна додати 2 ложки розсолу і прогріти. Страва стане ароматнішою, як щойно приготовлена.

ЯК ЗБЕРЕГТИ НАДОВГО?

Та дуже просто! Заморозьте огірковий розсіл у пластикових пляшках і використовуйте, розморожуючи за необхідності потрібну кількість.