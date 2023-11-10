Існує чимало способів зберігання часнику в кімнатних умовах. Для мене одним із найоптимальніших є зберігання в попелі.

Ми опалюємо дім грубкою, тож попелу назбируємо чимало. Для цього часник укладаю в картонні ящики чи великі банки та перешаровую попелом. Навесні його можна застосувати ще й як добриво. А сусідка радить зберігати головки в солі.

Недешево, але смачно — закласти в банки очищені зубчики часнику та залити олією. З часом олія набуває приємного часникового аромату, й нею можна заправляти салати, смажити на ній. Тримають банки в холодильнику.

Якщо є можливість, раджу також зберігати часник у пучках, підвішеним у сухому приміщенні.

Марія КРАВЕЦЬ.