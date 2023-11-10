Біль у ділянці попереку та ранкова скутість рухів у хребті можуть виявитися початковими симптомами підступної недуги, відомої як хвороба Бехтерєва. «Порадниця» з’ясувала, чому виникає, кому загрожує та як лікується це захворювання.

ЧОЛОВІКИ ХВОРІЮТЬ ЧАСТІШЕ ЗА ЖІНОК

— Анкілозуючий спондилоартрит або хвороба Бехтерєва — це хронічне аутоімунне захворювання, що проявляється прогресуючим запаленням міжхребцевих суглобів, — розповідає невролог вищої категорії Наталія ГОМОНЕНКО. — Тривалий запальний процес спричиняє окостеніння та зрощення (анкілоз) міжхребцевих зчленувань, що поступово призводить до порушення рухливості хребта. Найчастіше ця недуга уражує чоловіків, жінки хворіють у кілька разів рідше.

ПРИЧИНИ

За словами лікарки, причини, що провокують виникнення захворювання, до кінця не вивчені. Вважають, що в його розвитку велику роль відіграє сімейна схильність: зокрема, успадковується певна особливість імунної системи. З іншого боку, має значення наявність в організмі хронічних інфекційних процесів. Здебільшого провокуючим фактором виступають інфекції кишківника та сечовивідних шляхів.

Стати поштовхом до розвитку хвороби Бехтерєва також здатні стреси і травми опорно-рухового апарату. Загалом запальний процес у суглобах зумовлений імунологічними механізмами.

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

Початок анкілозуючого спондилоартриту зазвичай проявляється ниючими больовими відчуттями в крижах і попереку, які можуть віддавати в сідниці та ноги, посилюючись у другій половині ночі або під ранок. Результатом стають ранкова скутість і зниження рухливості хребта, які зменшуються чи повністю минають після зарядки або кількох вправ на розтягування. Характерна особливість хвороби Бехтерєва — біль посилюється у стані спокою та під час сну.

Загалом захворювання розвивається повільно. Поступово зникає прогин у попереку, посилюються болі та обмеження обсягу рухів у хребті, виникає сутулість, через що в людини значно зменшується зріст. Але іноді біль дуже слабкий або навіть відсутній, а єдиний прояв недуги — це прогресуюче порушення рухливості хребта.

Існує також кілька форм хвороби Бехтерєва. При найбільш поширеній центральній формі уражується тільки хребет, при інших формах захворювання можуть страждати кульшові, плечові, колінні та гомілковостопні суглоби, а іноді навіть дрібні суглоби кистей рук.

Спондилоартрит здатний також давати ускладнення на серцево-судинну систему, нирки та очі.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

— Для діагностики хвороби Бехтерєва на різних стадіях застосовують вимірювання обсягів рухів опорно-рухового апарату, лабораторні дослідження (захворювання часто супроводжує підвищена ШОЕ в аналізі крові), магнітно-резонансну томографію крижово-клубових суглобів, рентгенограму хребта, — каже Наталія Гомоненко. — Лікування анкілозуючого спондилоартриту — процес комплексний і тривалий. Хворобу неможливо вилікувати повністю, мета терапії — зменшити біль і запалення, а також максимально уповільнити розвиток недуги.

Для цього застосовують нестероїдні протизапальні препарати (як системно — у вигляді прийому таблеток, так і місцево — у вигляді знеболювальних гелів), глюкокортикостероїди. При тяжкому перебігу захворювання призначають імунодепресанти й препарати нового покоління, так звані біологічні агенти. В особливо складних випадках може бути рекомендовано ендопротезування суглобів, операції на хребті.

У період ремісії також призначають фізіотерапевтичні процедури, масаж м’язів спини, лікувальну фізкультуру. Але для покращення самопочуття хворого та збереження рухливості хребта заняття ЛФК треба проводити щодня (1—2 рази на день по пів години). Вправи лікар підбирає індивідуально.

При хворобі Бехтерєва показано також санаторно-курортне лікування, ходьба на лижах, плавання, дихальна гімнастика. Ліжко пацієнта має бути жорстким, подушку до поліпшення самопочуття краще прибрати.

При грамотно підібраній терапії та спільних зусиллях лікаря і пацієнта наслідки анкілозуючого спондилоартриту можна звести до мінімуму, зберігши якість життя хворого.

Ірина КАДЧЕНКО.