Із листопада програма компенсацій за повністю знищене майно почала повноцінно працювати. Відтепер постраждалі можуть обирати будь-який тип нерухомості в будь-якому місті України.
Той, хто втратив приватний будинок, може обрати або сертифікат і обміняти його на квартиру, або отримати гроші та відбудувати нове житло на своїй земельній ділянці, зазначають у Верховній Раді.
Уряд встановив середню вартість квадратного метра — 36422 грн, яка коригується трьома коефіцієнтами:
- регіональний — знищене житло в різних містах має різницю у вартості;
- кількість кімнат — квадратний метр в однокімнатних квартирах дорожче, ніж у чотирикімнатних;
- вік зруйнованого будинку — старий або новобудова.
Є умова — отримане житло не можна продавати 5 років. Окрім того, Президент підписав закон про виплати громадянам, які відремонтували пошкоджене житло власним коштом.
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