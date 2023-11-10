Із листопада програма компенсацій за повністю знищене майно почала повноцінно працювати. Відтепер постраждалі можуть обирати будь-який тип нерухомості в будь-якому місті України.

Той, хто втратив приватний будинок, може обрати або сертифікат і обміняти його на квартиру, або отримати гроші та відбудувати нове житло на своїй земельній ділянці, зазначають у Верховній Раді.

Уряд встановив середню вартість квадратного метра — 36422 грн, яка коригується трьома коефіцієнтами:

регіональний — знищене житло в різних містах має різницю у вартості;

кількість кімнат — квадратний метр в однокімнатних квартирах дорожче, ніж у чотирикімнатних;

вік зруйнованого будинку — старий або новобудова.

Є умова — отримане житло не можна продавати 5 років. Окрім того, Президент підписав закон про виплати громадянам, які відремонтували пошкоджене житло власним коштом.